Jeden trapas za druhým! Manželka prezidenta Spojených štátov Jill Biden (69) zavítala v rámci svojho programu do štátu Illinois, kde spoločne s prezidentom Joeom Bidenom (78) navštívili miestnu vysokú školu. Jill sa nahodila do sviežeho jarného outfitu, ktorý aj keď vyzeral dokonale, jednu chybičku krásy predsa len mal.

Manželka Bidena a zároveň prvá dáma USA si pred týždňom spravila svoj prvý veľký prešľap, keď sa vracala z Kalifornie do Bieleho domu. Na letisku vo Washingtone sa ukázala v čiernych minišatách a na nohách mala natiahnuté vzorované sieťkované pančušky. Zatiaľ čo jedna polovica Američanov sa novej prvej dámy zastala, tá druhá sa na odvážnej Jill poriadne vybúrila. „Rozhodne to nie je vhodný outfit pre prvú dámu. Melania by si nič také neobliekla a keby aj hej, určite by vyzerala lepšie," odznelo na sociálnych sieťach. Netrvalo však dlho a Jill sa postarala o ďalší veľký prešľap.

Prezidentský pár navštívil v rámci svojho programu vysokú školu Sauk Valley v Dixone v štáte Illinois. Jill Biden siahla po tmavoružovom kabáte značky Lafayette 148 v hodnote 2 500 eur, pod ktorým mala biele šaty a ružové sako. Na nohách mala obuté lodičky telovej farby. Ľudí na sociálnych sieťach však zaujímalo, ako je možné, že si Jill, keďže vonku nebolo najteplejšie, neobliekla silónky. „Žena v jej postavení si takýto prešľap dovoliť nemôže," zneli komentáre na Twitteri. Prvá dáma si zrejme po prvom trapase so sexi pančuškami už radšej pre zmenu nevzala žiadne.

FOTO: Prvý trapas Jill Biden

Jill Biden vo vzorovaných pančuškách. Je to však vhodný outfit pre prvú dámu USA? Zdroj: Profimedia

Napriek malému trapasu však treba uznať, že Jill vyzerala v ružovom outfite dokonale. Mnohí si však myslia, že sa od „módnej ikony" Melanie má ešte čo naučiť. Čo myslíte?

Anketa Ktorá prvá dáma sa podľa vás oblieka lepšie? Jill Biden. 5% Melania Trump. 95% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

