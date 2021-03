Prezident USA Joe Biden, ktorý ja zároveň najstarším prezidentom v histórii krajiny, čelí otázkam ohľadom zdravotného stavu už dlhší čas. Zvykne si totiž mýliť mená svojich detí či dokonca funkcie politikov. O tom, že sním niečo nie je v poriadku, svedčí aj video, na ktorom má problém vyjsť schody do svojho lietadla.

Joe Biden počas nastupovania do Air Force One najskôr iba zakopol o schod, postavil sa a pokračoval ďalej. Po niekoľkých sekundách však zakopol znovu a zdalo sa, že má problém udržať rovnováhu. Tretie zakopnutie však americký prezident neustál a padol na kolená, pričom sa jednou rukou držal zábradlia. Keď konečne vyhral tvrdý boj nad schodmi, pred dverami do lietadla sa otočil a hrdinsky zasalutoval.

FOTO: Joe Biden zrazu zmizol z pohľadu, vidieť bolo iba jeho ruku

WA 21 Andrewsova vojenská základňa - Americký prezident Joe Biden zakopol na schodoch lietadla Air Force One na Andrewsovej vojenskej základni v piatok 19. marca 2021. FOTO TASR/AP Zdroj: Patrick Semansky

K jeho pádu sa okamžite vyjadrila aj vedúca odboru pre komunikáciu Karine Jean-Piere, ktorá vyvrátila tvrdenia o zhoršenom zdravotnom stave Bidena. „Veľmi fúkalo. Sama som skoro spadla, keď som nastupovala do lietadla,“ uviedla. Američania si aj napriek tomuto vyhláseniu myslia svoje a až polovica z nich si podľa marcového výskumu nie je istá, či je Biden fyzicky a mentálne pripravený prevziať rolu prezidenta.

Anketa Myslíte si, že má Joe Biden zdravotné problémy alebo len fúkal silný vietor? Trápia ho zdravotné problémy. 89% Jasné, že fúkalo, prečo by inak spadol?! 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: