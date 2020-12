Zlaté časy, kedy Melania bývala v Bielom dome, sa už pomaly blížia ku koncu. Dosluhujúca prvá dáma začiatkom tohto týždňa posledný raz vyzdobila Biely dom vianočnou výzdobou, na ktorej si dala poriadne záležať. Rovnako ako po minulé roky, ani tentoraz nesklamala a v celej budove nezostal jediný kút bez vianočnej ozdoby. Melania však nevyzdobila iba Biely dom, ale aj seba. Oblečenú mala blúzku z dielne módneho návrhára Driesa Van Notena za vyše 1 000 dolárov.

To, že zima patrí medzi jej obľúbené ročné obdobia, dokazuje najmä jej pestrý šatník. Jej zimné kabáty by ste nespočítali ani na dvoch rukách a ich ceny sa často pohybujú v niekoľkých tisícoch. Prvej dáme sa však podarilo počas zimy nielen zaujať, ale aj poriadne strápniť. Minulý rok síce porušila etiketu, no ukázala svoju „novú schopnosť“. Keď spolu s Trumpom čakali v mrazoch pred Bielym domom na tureckého prezidenta a jeho manželku, Melania síce mala hrubý kabát za vyše 2-tisíc, no na nohách nemala žiadne silónky.

Za spomenutie určite stojí aj jej legendárny žltý kabát, ktorý si obliekla minulý rok na samite NATO. Keď kráčala popri kráľovnej Alžbete, najdlhšie vládnucu panovníčku úplne zatienila. Pozrite si zimný šatník Melanie v našej galérii.