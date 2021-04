Manželku amerického prezidenta a terajšiu prvú dámu USA Jill Biden (69) porovnávali k Melanii Trump (50) ešte pred nástupom do úradu. Jill je totiž o 19 rokov staršia a mnohí si tak mysleli, že nedokáže udržať krok s módou, ako to robila Melania. Prvá dáma však aj pred 70-kou poriadne prekvapila a nevytrela zrak iba Američanom, ale aj Melanii!

Keď sa prvá dáma USA vracala z Kalifornie do Bieleho domu, na letisku vo Washingtone sa ukázala v poriadne odvážnom outfite. Čierne elegantné sako, sukňa nad kolená, čižmičky a... vzorované punčochy! Jill Biden vyvolala svojou voľbou outfitu poriadny rozruch. Nebola to však krátka sukňa, čo zdvihlo Američanov zo stoličky. Namiesto decentných pleťových pančúch si Jill obliekla čierne vzorované silonky.

Američania sa po zverejnení fotografií rozdelili na dva tábory. Jej fanúšikovia ju, ako inak, vychválili do nebies. "Prečo by sa mala obliekať ako stará žena, keď má dokonalú postavu aj pred 70-kou? Ten outfit bol skvelý," zhodli sa v komentároch jej fanúšikovia.

Našli sa však aj takí, ktorí víťazstvo Bidena nedokážu prehrýzť a tým ani to, že Jill nahradila Melaniu v úrade prvej dámy. "Rozhodne to nie je vhodný outfit pre prvú dámu. Melania by si nič také neobliekla a keby aj hej, určite by vyzerala lepšie," zhodli sa zas fanúšikovia bývalej prvej dámy.

Anketa Myslíte si, že Jill Biden zvolila vhodný outfit ako prvá dáma USA? Áno, vyzerala vynikajúco! 18% Áno, ale tie punčochy si mohla odpustiť. 5% Nie, mala by sa obliekať elegantnejšie! 77% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

