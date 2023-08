Malá Lauren mala len štyri mesiace, keď sa po boku svojej slávnej mamy objavila v magazíne Vogue. Obaja jej rodičia pracovali v módnom biznise a týmto smerom sa od malička uberala aj sympatická blondínka.

Kvôli vysnívanej kariére modelky sa vzdala aj obľúbeného basketbalu, v ktorom naozaj vynikala. Jednoducho, spravila všetko pre to, aby dosiahla svetový úspech na mólach známych návrhárov.

Spravila všetko pre to, aby dosiahla svetový úspech na mólach známych návrhárov. Zdroj: Thomas Concordia

V priebehu niekoľkých hodín sa jej zmenil život

Jej sen sa však v priebehu hodín zrútil ako domček z karát. V podcaste The Diary of a CEO opísala svoj hororový zážitok. Stratila obe nohy kvôli tampónu.

Všetko to začalo príznakmi podobnými chrípke. Onedlho na to Lauren zlyhali obličky a jej srdce zasiahli dva infarkty po sebe. Lekári museli konať veľmi rýchlo, pretože šanca modelky na prežitie bola mizivá. Rozhodli sa priviesť ju do umelej kómy a pokúsiť sa zachrániť jej život.

Lauren počas pobytu v nemocnici. Zdroj: Instagram/Lauren Wasser

Po tom, čo sa o týždeň a pol prebrala z bezvedomia, Lauren Wasserová o svojej traumatickej skúsenosti porozprávala v dojímavom rozhovore: „Zobudila som sa o týždeň a pol neskôr a vôbec som netušila, čo sa stalo."

Jej situácia sa tragicky zhoršila, keď sa jej v tele rozšírila gangréna, čo spôsobilo, že jej nohy zachvátili ukrutné bolesti. „Horeli mi nohy a do pravej a ľavej nohy sa mi dostala gangréna. Nebola iná možnosť. Museli mi amputovať pravú nohu." Neskôr jej museli amputovať aj ľavú nohu.

Gangréna je odumretie tkaniva, ktoré sa vyskytuje napríklad pri silnej cukrovke alebo omrzlinách končatín.

