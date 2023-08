Najoceňovanejšia umelkyňa všetkých čias, zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, prehrala svoj boj s drogovou závislosťou a utopila sa vo vani svojho apartmánu. Napriek snahe lekára, ktorý sa speváčku pokúšal hodinu oživovať, sa jej život už zachrániť nepodarilo. Stalo sa tak iba 24 hodín predtým, ako sa v rovnakej budove konal večierok Cliva Davisa, na ktorom sa pred cenami Grammy

začali schádzať celebrity. Na galavečere sa mala zúčastniť aj Whitney, keďže bola šesťnásobnou držiteľkou tohto ocenenia. Namiesto toho vyniesla jej telo z hotela pohrebná služba.

Whitney Houston. Zdroj: Scott Gries

To, že v jej živote nebolo všetko v poriadku, naznačovali aj fotografické zábery niekoľko hodín pred jej smrťou. Dlhé roky bojovala so svojimi démonmi. Zneužíval ju vlastný manžel, ona potom hľadala útechu v drogách. Speváčka sa stále nanovo pokúšala zbaviť závislosti, ale jednoducho sa jej to nepodarilo. Aj naposledy bolo na 48-ročnej speváčke vidieť, že s problémami stále bojuje. Dá sa tak aspoň usudzovať z posledných záberov, ktoré vznikli tesne pred jej smrťou. Úplne dezorientovaná a s privretými očami opúšťala speváčka párty zorganizovanú pred Grammy Awards vo februári 2012. Jej gestá boli nekontrolovateľné. Pôsobila ako v tranze, jej spoločníci ju museli podopierať. Jej vlasy boli rozstrapatené, brucho bolo vypučené a tvár bola bledá. Bol to obraz hrôzy a zároveň symbolizoval jej ťažký príbeh. Posledné okamihy jej života boli presne také ako jej život - plné drámy. Do poslednej minúty.

Článok pokračuje na ďalšej strane