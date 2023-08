Na konci minulého roka prekvapila Céline Dion svojich fanúšikov videom, ktoré vyvolalo obrovský smútok. Speváčka totiž verejne oznámila, že trpí nevyliečiteľnou chorobou a musí odložiť svoje pripravované turné.

Osudom skúšaná diva sa po smrti milovaného manžela Reného Angelila († 74) nevedela dlho spamätať, potom prišla ďalšia rana. Diagnostikovali jej syndróm stuhnutej osoby (SPS), ktorý spôsobuje nekontrolovateľné napínanie svalov. Tento stav v konečnom dôsledku vyrába z chorých „ľudské sochy“. Postupne uzatvára telo do strnulých pozícií, takže ľudia nemôžu chodiť ani rozprávať.

Speváčka však o svojej ceste verejne hovorí a na jej instagramovom účte pribúdajú fanúšikovia. Už teraz ich má vyše 6 miliónov. Jej lekársky tím sa o ňu stará a pravidelne dostáva medikamenty na zmiernenie príznakov. Ako dlho vydrží jej organizmus a celkový stav, sa však nezmienila.

Speváčka Céline Dion pri meditácii. Na Instagrame sa často delí s fanúšikmi aj o fotografie zo svojho súkromia. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CEwe2FhjEtP/

Fanúšikov v poslednom čase viackrát vydesila vychudnutým zjavom, ktorý neznačí nič dobré, no ako sama priznala, bojuje ďalej a milovanej hudby sa odmieta vzdať. Najnovšie predstavila aj nový singel s názvom Waiting For You a znie naozaj skvele.