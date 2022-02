Článok pokračuje nižšie.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu zo severu, juhu a východu súčasne. Ako prvé padli ukrajinské vojenské základne, letiská či muničné sklady. Z Bieloruska prekročili hranicu tanky, parašutisti zasa pristáli na východe krajiny a spolu zo separatistami podnikajú výpady smerom von z donbaského regiónu.

Pod paľbou sú aj hlavné ukrajinské mesto Kyjev či prístavné mestá Odessa a Mariupol.

A Ukrainian man mourns near the body of another man - believed to be his son - killed in the Russian artillery strike on the apartment building shown above.



Two of the people of the Donbas that Putin claimed to be "protecting" from the Ukrainian government. pic.twitter.com/HthtnECEdK