Najmenej osem ľudí zomrelo a ďalších deväť sa zranilo pri ostreľovaní zo strany Ruska, informuje agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na ukrajinské ministerstvo vnútra.

Sociálnymi sieťami sa v týchto chvíľach šíria videá a fotografie Ukrajincov, ktorí chcú svetu prostredníctvom Twitteru ukázať ruskú agresiu. Na videách, ktoré zdieľali, sú vidieť výbuchy neďaleko hlavného mesta Kyjev či priamo nad ním a rovnako aj neďaleko tretieho najväčšieho mesta Odesa či v Charkove.

Live from Kyiv, Ukraine right now, from the instagram of a girl I follow. Her username has been cropped out for her own safety. #StandWithUkraine pic.twitter.com/frHal49wm2