V pondelok večer sa Putin rozhodol okamžite uznať suverenitu DĽR a LĽR, podpísal výnosy.

Vo svojom rozsiahlom televíznom prejave vyhlásil, že vstup Ukrajiny do aliancie NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času. Zdôraznil, že ak k prijatiu Ukrajiny do NATO dôjde, bude to znamenať priame ohrozenie bezpečnosti Ruska. Ukrajina sa totiž podľa Putina stane štartovacou plochou pre útok.

V Donecku sa po uznaní ukrajinských oblastí Ruskom objavili tanky, ktoré na ukrajinské územie prichádzali celú noc z pondelka na utorok.

Bezpečnostná rada OSN začala v utorok nadránom mimoriadne zasadnutie.

Rusko je stále "otvorené diplomacii", vyhlásil k Ukrajine ruský vyslanec pri OSN.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok večer kritizovala rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) ako nezávislé štáty.

9:50 "Z toho, čo sme už dnes videli a zistili, je jasné, že Rusi a prezident (Vladimir) Putin sa rozhodli napadnúť suverenitu Ukrajiny a jej územnú celistvosť... vyslal tanky a jednotky," uviedol pre spravodajskú stanicu Sky New to v utorok uviedol britský minister zdravotníctva Sajid Javid. "Z toho, čo sme už dnes videli a zistili, je jasné, že Rusi a prezident (Vladimir) Putin sa rozhodli napadnúť suverenitu Ukrajiny a jej územnú celistvosť... vyslal tanky a jednotky," povedal Javid. "Takže si myslím, že z toho môžete vyvodiť záver, že invázia na Ukrajinu sa začala."

9:40 Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ prijmú v utorok sankcie voči Rusku, uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. "Naša odpoveď bude samozrejme vo forme sankcií, o ktorých rozsahu rozhodnú ministri (zahraničných vecí)... Som si istý, že to bude jednohlasné rozhodnutie potrebné pre tieto opatrenia," povedal Borrell.

Ruská vojenská technika sa blíži k ukrajinskému Donecku v noci. Zdroj: twitter @Militarylandnet

9:20 Dvaja ukrajinskí vojaci a jeden civilista prišli ešte v pondelok o život pri ostreľovaní dedín ležiacich na frontovej línii v Donbase. Vojaci boli podľa polície zabití v dedine Zajceve, ležiacej asi 30 kilometrov severne od separatistami kontrolovanej bašty Doneck. Ďalší traja ukrajinskí vojaci utrpeli zranenia.

Zabitého civilistu identifikovali ukrajinské úrady ako 51-ročného obyvateľa obce Novoluhanske, ktorá je od zmienenej dediny vzdialená približne desať kilometrov na východ.

9:10 Pobaltské štáty žiadajú "rýchle sankcie" EÚ voči Rusku po tom, ako Moskva v pondelok uznala samozvané odštiepenecké republiky na východe Ukrajiny za samostatné štáty. Riga navyše už v utorok dodá Ukrajine prenosný protilietadlový raketový systém Stinger.

9:00 Japonský premiér Fumio Kišida v utorok kritizoval Rusko za porušenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Uviedol, že jeho krajina bude s medzinárodným spoločenstvom diskutovať o možných "prísnych krokoch" vrátane sankcií. Informovala o tom agentúra AP.

8:50 "Uznanie separatistických entít na Donbase je ďalším porušením medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie," vyjadril sa k situácii minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS)

8:40 "Česká republika stojí za slobodnou a nezávislou Ukrajinou," vyjadril sa na sociálnej sieti predseda českej vlády Petr Fiala, ktorého podporuje aj šéf ANO a poslanec Andrej Babiš.

8:30 Tanky, ktoré mieria na Ukrajinu, spozorovali ľudia pri meste Šebekino, asi 4 kilometre od ukrajinských hraníc.

8:20 Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v pondelok večer telefonicky spojil s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, ktorému v súvislosti s vývojom rusko-ukrajinského konfliktu dal jednoznačne najavo, že Maďarsko zdieľa spoločný postoj Európskej únie.

8:10 Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok večer kritizovala rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) ako nezávislé štáty. "Ruské uznanie takzvaných ľudových republík marí roky úsilia o vyriešenie konfliktu, ktorý Moskva vytvorila. Je to voľba konfrontácie pred diplomaciou a očividné porušenie medzinárodného práva a suverenity Ukrajiny," uviedla Čaputová na sociálnej sieti Twitter.

8:00 Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok nadránom na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady vyhlásil, že Moskva je stále "otvorená diplomacii", ale zdôraznil nutnosť brániť separatistické oblasti na východe Ukrajiny pred "ukrajinskou agresiou".

"Sme stále otvorení diplomacii, diplomatickému riešeniu," povedal na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. "Nedovolíme však nové krviprelievanie v Donbase," dodal a pohrozil Kyjevu, že ak tam podnikne vojenské akcie, bude znášať ďalšie následky. Zdroj: Evan Schneider

7:50 Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová v prejave na zasadnutí rady skritizovala ruského prezidenta Putina za tvrdenie, že vojaci, ktorých vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, budú fungovať ako mierové sily. "On ich nazýva mierové sily. To je nezmysel. Vieme, aké sú to v skutočnosti sily," uviedla Thomasová Greenfieldová.

Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová pred hlasovaním počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku 31. januára 2022. Zdroj: Richard Drew

7:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal v prejave v noci na utorok Západ o "jasnú podporu", pretože Rusko uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za nezávislé štáty a potom nariadilo svojim vojakom, aby tam "chránili mier".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas televízneho prejavu k národu v Kyjeve v utorok 22. februára 2022. Zdroj: TASR

7:30 Bezpečná rada OSN začala v utorok nadránom mimoriadne zasadnutie o prehlbujúcej sa ukrajinskej kríze.

7:20 Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vyslanie vojakov na východ Ukrajiny, aby "udržiavali mier" v separatistických oblastiach, Luhanskej a Doneckej ľudovej republiky.

Putin dodal, že požiadal ruský parlament, aby jeho rozhodnutie podporil a ratifikoval zmluvy s obomi samozvanými proruskými republikami nachádzajúcimi sa ukrajinskom Donbase. Zdroj: AP

7:10 Uznanie nezávislosti separatistických republík, tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, je len podpora násilia a nenávisti. Na sociálnej sieti to uviedol slovenský premiér Eduard Heger v reakcii na prejav ruského prezidenta Vladimíra Putina.

7:00 Ruský prezident v pondelok oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty. Putin o tom informoval v obsiahlom prejave k národu, ktorý odvysielali ruské štátne televízie. Uznanie suverenity a nezávislosti DĽR a LĽR označil za potrebné.

Agentúra TASS po skončení prejavu informovala, že Putin príslušné výnosy už aj podpísal.