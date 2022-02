Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) dokonca informovala, že k útoku by malo dôjsť už 16. februára, čo však hovorca Pentagónu odmietol potvrdiť.

Všetci sa však zhodujú v jednom; ak Putin vydá príkaz, vojna sa začne do niekoľkých minút!

Slovensku však podľa bezpečnostných analytikov bezprostredný útok nehrozí, to však neznamená, že ho nepocítime. Podľa generála Pavla Macka by sa v najhoršom prípade vojna Ruska a Ukrajiny premietla do utečeneckej vlny a narušenia ekonomiky.

Nikto si však nateraz netrúfa odhadnúť, odkiaľ by prvá ruská guľka priletela – či priamo z Ruska, Bieloruska alebo Krymu. Putin má totiž aktuálne svoje armády všade, a nejde len o pechotu či tanky, ale aj stíhačky, vrtuľníky a námornictvo. Európske krajiny a USA Kremeľ vystríhajú, že agresia by ho vyšla draho, no Putin vydiera Západ ďalej a žiada, aby sa prestal rozpínať smerom k ruským hraniciam. Samotný Kremeľ potvrdil, že ak by Ukrajina upustila od plánov pridať sa do Severoatlantickej aliancie, značne by sa tým Moskve uľavilo.

Ukrajina sa však snáh o začlenení sa do NATO nemieni vzdať. „Severoatlantický a proeurópsky kurz zostáva absolútnou prioritou Ukrajiny,“ uviedol hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nečudo, že bezpečnostné záruky sú pre ňu, vzhľadom na svojho väčšieho východného suseda, kľúčové.

Cieľ dosiahnuť členstvo Ukrajiny v NATO a EÚ je dokonca zakotvený v ukrajinskej ústave.

Rozloženie ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou (aktuálne k 5. februáru 22) Zdroj: Twitter

Ukrajinci velebia dôchodkyňu-hrdinku, Rusi z nich zase robia beštie

Ukrajina si v napätej situácii zachováva chladnú hlavu, no rétorika Kyjeva prešla počas uplynulých týždňov zmenami, čo jasne signalizuje zhoršujúcu sa situáciu. Zatiaľ čo najprv svet ubezpečovala, že ruské zastrašovanie pre nich nie je nič nové a na evakuáciu diplomatov z Kyjeva nie je dôvod, teraz sa čoraz viac pripravuje na vojnu.

Proruský separatista prirovnal Ukrajincov k fašistom, ktorí chcú obesiť ruské deti. Zdroj: reprofoto Daily Mail

Od spojencov žiada nielen ťažké smrtiace zbrane, ale úrady tiež organizujú výcviky domobrany, aby sa aj bežní občania v prípade núdze vedeli brániť pred napadnutím. Obe strany tiež zahájili vlastné verziu vojnovej propagandy; na jednej strane figuruje 78-ročná ukrajinská babička, ktorá sa učí strieľať a vyhlasuje, že sa bude pred inváziou brániť, na strane druhej zasa proruský vojak, ktorý tvrdí, že Ukrajinci zabíjajú a mučia civilistov.

Ruské médiá navyše nazývajú vojenské manévre neďaleko ukrajinských hraníc za „mierové“ a varujú, že Ukrajina alebo nejaká tretia strana môže zinscenovať provokácie, aby tým Rusko zatiahli do vojny. Denník Moskovský Komsomolets si navyše rýpol do USA a stiahnutie diplomatov z Ukrajiny prirovnal k zlyhaniam vo Vietname či Afganistane.

Napriek všetkému je situácia na Ukrajine nateraz pokojná. Podľa korešpondenta BBC, ktorý funguje v Kyjeve, sa metropola okato na obranu nepripravuje.

„Žiadne armádne stanovištia, žiadni vojaci stojaci na rohoch či zátarasy z pieskových vriec. Ľudia chodia do práce a stretávajú sa v kaviarňach,“ hlási britská televízia.

TOP 11 náznakov, že Putin naozaj chystá inváziu:

