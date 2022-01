Mimoparlamentná strana Hlas-SD vylučuje spoluprácu s hnutím OĽANO v tohtoročných regionálnych a komunálnych i budúcich parlamentných voľbách. Zapojí sa tiež do zberu podpisov za vyhlásenie opozičného referenda o zmene ústavy týkajúcej sa predčasných volieb, do ktorého pridá vlastnú sociálnu otázku.

Na stredajšej tlačovej konferencii o tom po výjazdovom rokovaní predsedníctva strany informoval jej predseda Peter Pellegrini. "Predsedníctvo strany rozhodlo, že všetkým svojím štruktúram na krajskej, okresnej i centrálnej úrovni zakazuje uzatvoriť akúkoľvek koalíciu alebo spoluprácu v nasledujúcich komunálnych a regionálnych voľbách a zároveň vylučuje akúkoľvek povolebnú spoluprácu po parlamentných voľbách so stranou ĽSNS a stranou OĽANO," uviedol Pellegrini.

Podľa predsedu Hlasu je dôvodom vylúčenia spolupráce so stranou Mariana Kotlebu fašistická ideológia Kotlebovcov. OĽANO zas označil za hnutie jedného muža bez jasných stanov a kontrolných mechanizmov. Volebnú spoluprácu s ostatnými stranami Hlas-SD nevylúčil a krajské i okresné štruktúry strany majú pri nadchádzajúcich regionálnych a komunálnych voľbách voľnú ruku uzatvárať akékoľvek koalície.

Druhým záverom, na ktorom sa podľa Pellegriniho jednohlasne zhodlo predsedníctvom strany, je, že Hlas-SD sa so svojimi štruktúrami zapojí do avizovanej petičnej opozičnej akcie. Tá má za cieľ vyzbierať 350.000 podpisov za vypísanie referenda o zmene ústavy tak, aby bolo možné v referende hlasovať i o vyhlásení predčasných volieb.

Reakcia na ostré Pellegriniho vyhlásenie na seba nenechala dlho čakať a líder OĽaNO pre neho zanechal na sociálnych sieťach doslova šokujúci odkaz - reakciu Igora Matoviča nájdete v galérií.

REAKCIU MATOVIČA NÁJDETE V GALÉRII

Podľa slov politológa Radoslava Štefančíka, podobné odkazy ničomu nepomôžu. "Politici sa vyhraňujú jeden voči druhému od nepamäti. Uisťujú tak voličov o svojich budúcich rozhodnutiach. V každom prípade každému voličovi musí byť jasné aj bez podobných prekáračiek, že tieto dva subjekty spolupracovať nikdy nebudú. Takže to vlastne nikomu nepomáha, ale zasa ani neškodí," skonštatoval.

Pri otázke, kto by mohol byť pre strany Hlas-SD a OĽaNO v budúcnosti prirodzeným koaličným partnerom však politológ spozornel."Na včerajšom proteste to za všetkých povedal Andrej Danko. Myslím, že jednu stranu budú tvoriť Hlas, Smer, SNS a možno zoberú do partie aj Republiku a na strane druhej budú vládne strany. V regionálnych a komunálnych voľbách nebude kandidovať Matovič, takže si viem predstaviť, že v tomto prípade sa aj SaS a OĽaNO budú vedieť dohodnúť," uzavrel.