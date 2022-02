Po autonehode z roku 2020 bol predseda Sme rodina Boris Kollár pripútaný na lôžko. Trápili ho viaceré zranenia – zlomený druhý krčný stavec aj kľúčna kosť. Ich rozsah si vyžiadal dokonca aj niekoľko operácií. A práve zdravotné problémy znížili politikovu možnosť hýbať sa.

Kollár sa už minulú jar trápil s kilami navyše. „Štyri mesiace som sa nevedel pohnúť, a teda je logické, že máte len príjem a žiadny výdaj. Dodnes chodím po rehabilitáciách a stále nemôžem športovať, dokonca ani plávať,“ povedal vtedy pre náš denník. V koncoročnom rozhovore dokonca priznal, že z niektorých zdravotných problémov sa zrejme nikdy nedostane.

Nedávno šéf Sme rodina na sociálnu sieť pridal video. Viacero čitateľov si na ňom všimlo, že aj naďalej zvádza boj s kilami navyše. „Po vážnej automobilovej nehode som rád, že vôbec žijem. Táto nehoda ma výrazne obmedzila v bežných aj športových aktivitách,“ prezradil nám. Dodal však, že nádej na zlepšenie situácie ho stále neopúšťa. „V súčasnosti sa snažím opäť športovať a čoraz viac sa hýbať. Je pravda, že stále absolvujem aj rehabilitácie, ale verím, že čoskoro sa to zlepší,“ dodal Kollár.

Predseda parlamentu však nie je jediný politik, ktorý sa trápi s nadbytočnou váhou. Minister obrany Jaroslav Naď (40) sa minulý rok priznal, že pribral približne 15 kíl. Zlom u neho vraj nastal, keď nastúpil do funkcie ministra a nemal už toľko času na intenzívne športovanie. Šéf obrany sa však nevzdal a k športu sa vrátil. Dnes sa môže pochváliť skvelým výsledkom, keďže sa mu podarilo zhodiť vyše 12 kíl! Aj ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (54) sa podarilo minulý rok výrazne schudnúť. Vďačí za to letnej dovolenke, ktorú strávil prevažne pobytom v slovenských horách.

„Viem, že Boris Kollár mal autonehodu, a musím mu dať obdiv za to, že sa pozviechal a naštartoval sa naspäť do pracovných povinností,“ uviedol známy športovec a fitnes tréner Jany Landl. „Kto má nejaké zdravotné problémy alebo úraz, je dôležité, aby to riešil v prvom kole s fyzioterapeutom. Ten mu pomôže vrátiť sa naspäť do starých koľají,“ zdôraznil odborník. Dodal, že sústrediť sa treba najmä na zdravú pestrú stravu, veľký prísun ovocia a zeleniny aj pravidelné porcie jedla.