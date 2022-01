Otázka pre politické strany znela nasledovne: Ku ktorej strane sa líder vašej strany prikláňa v prípade rusko-ukrajinského sporu: 1. Na stranu Ukrajiny, ktorá má záujem o vstup do NATO. 2. Na stranu Ruskej federácie, ktorá žiada od Aliancie bezpečnostné záruky, že sa nebude rozširovať smerom na východ (záväzok, že sa NATO nerozšíri o Ukrajinu).

Krisztián Forró (46), predseda strany Aliancia

Podporujeme principiálne stanovisko, aby sa Ukrajina slobodne rozhodla, či chce byť súčasťou NATO. Momentálne to však vyzerá tak, že ani v samotnej Ukrajine nie je podpora členstva v NATO jednoznačná a ani členské štáty Aliancie nepovažujú otázku vstupu Ukrajiny do NATO za aktuálnu.

Tomáš Drucker (43), predseda strany Dobrá voľba

Predovšetkým ma zaujíma národná bezpečnosť Slovenska a Európy a tu vnímam jednoznačne naše euroatlantické partnerstvo a naše záväzky. Každá krajina vrátane Slovenska či Ukrajiny má právo na národnú a štátnu suverenitu a územnú celistvosť. Vrátane práva rozhodnúť sa, s kým ako spolupracuje, s kým uzatvára zmluvy alebo do akých spoločenstiev vstupuje. Toto nie je téma iba Ukrajiny. Požiadavky Ruskej federácie sa týkajú priamo Slovenska a jeho postavenia v NATO a aj preto ich považujem za neakceptovateľné. Mimochodom, vstup Ukrajiny do NATO je v dohľadnom čase nereálny, takže túto otázku považujem v celej kríze za falošnú.

Na snímke šéf mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker. Zdroj: Dano Veselský

Peter Pellegrini (46), predseda strany Hlas-SD

Líder strany Peter Pellegrini vždy obhajoval národnoštátny záujem Slovenskej republiky. Ani ruský, ani americký. Je presvedčený, že je nutné rokovať a hľadať všetky možnosti na konštruktívny dialóg. Vyrušuje ho spôsob akým o situácii na Ukrajine informuje minister obrany Naď, ktorý militantným slovníkom vnáša do verejnosti nepokoj a nervozitu. Považuje za nepochopiteľné, že predseda vlády Heger sa schoval do kúta a zodpovednosť hodil na Naďa s Korčokom, ktorí nezvládajú komunikáciu s verejnosťou. Víta diplomatickú iniciatívu veľkých európskych partnerov Nemecka a Francúzska, ktorí hľadajú diplomatické cesty na zníženie napätia na východnej hranici a upokojenie situácie. Vstup Ukrajiny do NATO nie je témou dňa, nakoľko nespĺňa základné kritéria na vstup do NATO.

