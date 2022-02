V pléne Národnej rady sa odohrala scéna ako vystrihnutá z grotesky. Suja sa napokon poslaneckému kolegovi ospravedlnil za to, že o ňom nestihol povedať všetko a opätovne ho označil za eštebáka. Okrem toho adresoval ospravedlnenie aj poslankyni a bývalej tenistke Romane Tabák (30). „Využijem túto chvíľu a ospravedlním sa poslankyni Tabák za informáciu o predanom zápase, ktorá sa nezakladala na pravde. Šlo o druhú tenistku a Romana Tabák bola v tom článku spomínaná, len ako manekýnka," povedal.

Video: Situácia pripomínala grotesku

Poslankyni sa forma ospravedlnenia nepáčila. Preto počas Sujovho vystúpenia k nemu prišla a snažila sa obsadiť rečnícky pultík, v čom jej poslanec bránil. Suja sa pritom pýtal, ako to doma vysvetlí žene: „Ospravedlňujem sa mojej drahej, ale toto fakt nebolo dohodnuté." Aby toho nebolo málo, dobre sa zabávajúci šéf parlamentu Boris Kollár vyzval poslankyňu, aby svojho kolegu neobchytkávala. „Pani poslankyňa, vy nemôžete chodiť za rečnícky pult, ani obchytkávať poslanca Suju,“ vyhlásil so smiechom krátko predtým, ako schôdzu prerušil.

Národná rada Slovenskej republiky Zdroj: Facebook / Zomri

Nad absurdnosťou správania jednotlivých aktérov, odborníci iba krútia hlavami. „Pripomínalo mi to správanie detí v osobitnej škole. Z videa vyplynulo, že Boris Kollár by mal robiť inú profesiu, ale určite by už nemal viesť zasadnutia slovenského parlamentu. Správanie pani Tabák neprekvapuje a vlastne ani pána Suju. Sú to hulváti," odkázal politológ Radoslav Štefančík.

Politológ Grigorij Mesežnikov kritizoval najmä konanie poslanca Suju a Borisa Kollára. „Treba podotknúť, že je na predsedovi parlamentu, aby v podobných situáciách rýchlo zjednal poriadok. Mal by sa správať v súlade so svojím postavením a kompetenciami. A teda rozhodne nie je na mieste vtipkovať," uzavrel.

Tabák podľa vlastných slov celý incident mrzí. „Konala som emotívne a dnes by som sa už zachovala inak. Pán Suja sa mi mal ospravedlniť za to, že si vymyslel, ako som predávala tenisové zápasy. Avšak spôsob jeho ospravedlnenia mal opäť zosmiešňujúci podtón," konštatovala. „Súhlasím s tým, že poslanci by mali vystupovať serióznejším spôsobom, a preto budem apelovať nato, aby sa zmenil rokovací poriadok," dodala. „Vnímame to ako prejav sympatií od koaličnej poslankyne voči kolegovi.” reagovalo hnutie Republika. Boris Kollár na naše otázky do uzávierky nezareagoval.