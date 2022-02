Stalo sa už akýmsi nepísaným pravidlom, že muži vo vrcholovej politike prejdú značnou zmenou vizáže. Žiaľ, často k horšiemu. Mnoho z nich po nástupe do významnej funkcie výrazne priberie či rapídne rýchlo začne šedivieť. Svoje by o tom vedel povedať napríklad expredseda parlamentu Andrej Danko či expremiér Peter Pellegrini. Kto však za ostatné obdobie prešiel azda najväčšou premenou, je súčasný predseda NR SR Boris Kollár. Toho si mnoho ľudí pamätá ešte z čias, keď sa pohyboval výhradne v šoubiznisových vodách na spoločenských večierkoch. Každý ho spoznal podľa výstredného obleku, farebných okuliarov a krátkeho zostrihu. To je však už minulosťou.

Boris Kollár vysúšal v minulosti viacero strihov. Najviac mu pasuje, keď má hlavu ostrihanú nakrátko. Zdroj: Jakub Kotian

Politická funkcia totiž spravila aj z takého štramáka, akým bol kedysi najznámejší multiotecko na Slovensku, usadlého, nevýrazného pána. Zo šatníka vyhodil extravagantné kúsky, začal nosiť elegantné okuliare a zmenou prešiel aj jeho účes. Dal definitívne zbohom nakrátko vyholenej hlave a vlasy si začal začesávať do čela. Svojím zostrihom však nápadne pripomína postavu Kráľa Kazisveta z kultovej rozprávky Princezna se zlatou hvězdou na čele. Na novú vizáž sme sa opýtali aj samotného Kollára, ktorý sa nám snažil situáciu vysvetliť. „Ani o tom nepíšte, idem sa už ostrihať na milimeter. Je to dôsledok covidu a zavretých kaderníctiev,“ napísal nám.

O čosi iný názor má na účes šéfa parlamentu kaderník Jirko Blatný. „Boris Kollár má problém s jemnosťou vlasov a výraznými kútmi a týmto účesom chce tento problém zakryť,“ uviedol profesionálny odborník pre náš denník. Podľa jeho slov však nejde o najšťastnejšie riešenie a on osobne by Kollárov problém riešil tak, že by vlasy ostrihal úplne nakrátko. „Radšej by som si priznal, že tých vlasov nemám veľa a že sa mi možno robí nejaká plešinka. Asi by som šiel strojčekom úplne nakrátko, a nie takto začesávať na jednu a druhú stranu,“ hovorí.

