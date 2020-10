Na poste riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny nie ste takmer tri mesiace, a teraz ste oznámili svoj definitívny odchod. Kam pôjdete?

Nepálim za sebou mosty, vyhrala som však výberové konanie na pozíciu výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Nielen voľba, ale aj samotné rozhodnutie kandidovať je čerstvou záležitosťou, celý proces sa odohral v priebehu niekoľkých týždňov.

Nebol to môj dlhodobý, ani krátkodobý plán a dokonca ani moja ambícia. Bola som oslovená konkrétnymi osobnosťami, ktoré vnímali, že stredisko nevyhnutne potrebuje vedenie, keďže opakované voľby boli rok neúspešné. Asi mali pocit, že som konsenzuálny a dôveryhodný človek, ktorý by mohol uspieť.

Prečo ste sa rozhodli odísť z rezortu práce?

Ak by neprišla táto ponuka asi by som odišla o niečo neskôr, ale je nutné povedať, že ja v tomto rezorte pracujem 24 rokov. Osem rokov som pracovala na pozícii riaditeľky, predtým som bola zástupkyňou riaditeľky, výkonnou riaditeľkou, viac menej som vždy bola na riadiacich pozíciách.

Zažila som 10 ministrov, ministeriek a počas tých 24 rokov a za rozmanitých vlád sa nikdy nestalo, že by politika a ideológia významne mohla a smela intervenovať do výskumnej práce ľudí, ktorí sa zaoberajú chudobou, situáciou detí, žien, znevýhodnených skupín obyvateľstva...

Pocítila som to teraz po prvý raz, hoci nie na vlastnej koži, ak nerátam svoje odvolanie. Ideologický tlak tu je a to najmä na kolegov a kolegyne v pracovných skupinách, kolegovia a kolegyne na ministerstve práce tento tlak pociťujú a boja sa prehovoriť.

O aký typ tlaku ide?

Určite ste zaregistrovali nátlak, ktorý súvisel s používanými pojmami, presnejšie doslova príkaz nahradiť ustálenú a medzinárodnú terminológiu, ktorá sa týka rodovej rovnosti. Tento termín bol nahradený termínom rovnosť mužov a žien.

Nesmie sa používať termín ako rodová identita a iné súvisiace pojmy. Z tohto mám obavu a nemyslím si, že by som za takýchto podmienok a obmedzení mohla ďalej slobodne pracovať. Môj odchod by bol na programe dňa v priebehu pár mesiacov.

Súvisia s týmto tlakom aj nominácie ministra Krajniaka a to, akými ľuďmi sa obklopil?

Poviem to takto. Minister Krajniak reprezentuje stranu, ktorá získala rezort práce po ostatných parlamentných voľbách. Fakt, že presadzuje svoje politické názory a predstavy je teda legitímny. Napokon on sám často deklaruje, že má na niečo právo.

Druhá vec je, že nižšie štruktúry, ako sú noví štátni tajomníci, či generálne riaditeľky sekcií... z parlamentných volieb nevzišli. Sú to ľudia, ktorí buď nekandidovali vôbec, alebo neúspešne za KDH a napriek tomu vnášajú svoju vyhranenú ideologickú predstavu do fungovania odborných agend a to je problém.

Nie je žiadnym tajomstvom, že vo Výbore pre rodovú rovnosť sa s príchodom novej riaditeľky odboru Zuzany Brixovej, ktorá prišla z Konferencie Biskupov Slovenska, opäť rozpútala nie príliš šťastná diskusia, ktorá sa určite nepozdáva ani novej pani riaditeľke.

O čo presne išlo?

Konzervatívna časť členiek výboru deklarovala, že výsledok parlamentných volieb "konečne odráža rozloženie síl a názorov a nastali nové časy" . Museli sme si tieto veci vydiskutovať a dúfam, že sa nebude ďalšie tri roky zúrivo diskutovať iba o rozložení síl a o tom, ako sa revanšisticky mstiť tým, ktorí majú iný názor. O tom by to naozaj byť nemalo. Či už je to výskum, analýzy, alebo práca vo výboroch, či pracovných skupinách... nič z toho by nemalo byť o ideologickom revanšizme.

Povedali ste, že vy ste sa pod tieto ideologické tlaky zo strany vedenia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny priamo nedostali, ale Roman Joch, ktorý vás ako riaditeľku nahradil sa dá považovať za politickú nomináciu...

Ja som už pri jeho nástupe povedala, že jeho pôsobenie nebudem komentovať, rovnako ako som nezvykla komentovať pôsobenie svojich predchodkýň. Myslím si však, že pán Joch by sa bránil spomínanému označeniu. Viem, že sám sa nepovažuje za politického nominanta.

Áno, asi by bolo vhodnejšie použiť pojem ideologická nominácia...

Áno, Milan Krajniak ho považuje za hodnotovo blízkeho človeka, ktorému dôveruje. To je jedna strana mince, ale musím čestne povedať, že tak ako reálny život prináša rôzne prekvapenia, tak práve pán Joch nie je dôvodom môjho odchodu. Myslím si, že keď sa naše pracovné cesty rozídu, tak sa iste nerozídeme v zlom.

Jediné čo k nemu môžem povedať, aby som bola korektná je, že jeho mediálny obraz nezodpovedá obrazu v bežnom pracovnom živote. Je to typický intelektuál, správa sa ako gentleman a ku mne osobne sa vždy choval milo, korektne a priateľsky, rovnako ako ja k nemu. Určite nemôžem povedať, že kvôli nemu by som sa na pracovisku necítila dobre.

Ako sa mu z vášho pohľadu darí?

Opäť, aby som bola korektná treba povedať, že "je tu nový", dochádza z Prahy, pandémia mu komplikuje život, takže ak niečo nejde tak, ako predpokladal a naplánoval si, tak je to zatiaľ z objektívnych dôvodov. Naozaj by som ho nerada hodnotila.

Keď sa objavila výzva na odvolanie pána Jocha, tak minister Krajniak zareagoval veľmi agresívne a zdalo sa, že to berie až ako politický útok a napísal, že nebude ustupovať liberálnemu tlaku...

(petícia vzišla z akademickej obce, hoci niektorí signatári sú členmi strany Progresívne Slovensko poz.red.)

Petícia vzišla z širšej zainteresovanej odbornej verejnosti a treba zdôrazniť, že ja som ju neiniciovala ani náhodou. Nebudem však tajiť, že ma nesmierne prekvapilo, posilnilo a dojalo, že petíciu stovky ľudí pojali ako moju osobnú podporu.

Dostalo sa mi toľko krásnych, priateľských reakcií, správ, telefonátov... že môžem byť len hrdá a vďačná ! Minister Krajniak v danej situácii ani nemohol povedať nič iné ako povedal. Nikto pravdepodobne nečakal, že sa zľakne a ustúpi. Zareagoval tak, ako sme zvyknutí a tak ako sa to od neho dalo čakať. Mňa osobne jeho reakcia neprekvapila.

Mal by sa minister vyjadrovať takýmto spôsobom a používať takýto slovník?

Pozrite sa, žijeme v časoch, kedy sa premiér, ale aj predseda parlamentu vyjadrujú krčmovým alebo obscénym spôsobom, ktorý je častokrát nie na hrane slušnosti ale hlboko, hlboko pod tým, čo je prijateľné.

Vyjadrenie pána Krajniaka beriem ako politicko-mocenskú súčasť boja. V konečnom dôsledku si myslím, že presvedčených nepresvedčí, ale svojim voličom a potenciálnym voličom tým určite zalichotil.

Stalo sa z ministerstva práce ideologické ministerstvo?

Neviem sa vyjadriť "z prvej ruky", nakoľko riaditeľkou nie som už tri mesiace a napokon aj kvôli korone som sa s vedúcimi kolegami stretávala minimálne. Predtým to tak nebolo a boli sme v dennodennom osobnom kontakte.

Preto mám veľa informácií momentálne len sprostredkovane. Nezmieriteľnosť delenie sa na konzervatívcov a liberálov patrí do politiky, ale nie do realizácie verejných politík, nakoniec ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je garantom rovnosti príležitostí, tak musí ísť príkladom aj pokiaľ ide o rešpektovanie plurality a mnohorakosti názorov populácie.

Čo od tohto postoja môžeme očakávať?

Žijeme ťažké obdobie. Každý očakáva konzistentné odpovede na každodenné otázky, ktorých sa skutočne obávame ... epidemiologická situácia a jej vývoj a dôsledky, nezamestnanosť, zníženie príjmov, osobná a spoločenská perspektíva. Zároveň sme neustále zahlcovaní a vťahovaní do kultúrnych vojen.

Dôkazom je ďalší nešťastný zákon o umelom prerušení tehotenstva hoci, je predkladaný ako zákon o ochrane žien detí. Je to len ďalší príklad, že časť politickej reprezentácie, ktorá by sama nedokázala vytlačiť ani 3 percentá a infiltrovala sa do Národnej rady na kandidátke OĽaNO, ale aj na kandidátkach iných strán, sa pozerá na ženy ako na bytosti, ktoré nemajú základné informácie o tom, čo to znamená byť tehotná a ako sa otehotnie. Je to veľké podceňovanie žien a cielené odvádzanie pozornosti od zásadných problémov.

Tento zákon, ale prišiel do parlamentu tajne podporiť aj sám predseda vlády Igor Matovič...

Prekvapilo by ma, keby neprišiel. Napriek tomu, že pred voľbami tvrdil, že OĽaNO je multinázorová strana, tak vieme, že to tak nie je a napríklad na spomínaných liberálov z kandidátky si ani nevedel "z hlavy" spomenúť..

Aj vďaka OĽaNO, ale aj Sme rodina sa do politiky infiltrovali niekdajší členovia KDH, ale aj ľudia s najkonzervatívnejšími názormi. Premiér sa nikdy netajil, že je ultrakonzervatívny práve v otázke umelého prerušenia tehotenstva.

Aký signál vysiela to, keď premiér povie, že ženy, ktoré idú na interrupciu lebo chcú, môžu ísť do zahraničia?

Je to farizejské, pretože na jednej strane navrhovatelia tohto zákona hovoria o nutnosti zastaviť potratovú turistiku, napríklad z Poľska k nám a na druhej strane sprísnime zákon a ženy, ktoré zaplatia vyženieme za hranice a "vyčistíme" si náš priestor, "vylepšíme" naše čísla.

Je to farizejské rovnako ako tvrdiť, že v prípade interrupcií ide prevažne o ekonomické dôvody. Ekonomický dôvod sa uvedie, ako najpriechodnejší, ale v podmienkach strednej Európy určite nie je zásadným pre rozhodnutie byť či nebyť matkou.

Veľmi konzervatívne sa však začali prejavovať aj niektorí členovia strany Za ľudí, ktorých tak verejnosť predtým nevnímala. Čo sa stalo? Zle sme to odčítali alebo je to krátka voličská pamäť?

Je to odstredivá sila. Nikto neopúšťa klub, ktorý vyhráva. Momentálne zrejme víťazí presvedčenie, že väčšina občanov Slovenska je konzervatívna a chce sa stotožníť práve s takýmito názormi..

Uvidíme, čo prinesú najbližšie roky a možno to bude práve renesancia ľavicových a liberálnych názorov a budeme svedkami ako sa súčasná konzervatívna časť politického spektra názorovo opäť pridruží na stranu víťazov a my budeme presvedčovaní, že väčšina spoločnosti je ľavicovo orientovaná, či liberálna.

Problém je, že ľudia sú nielen voličskí, ale aj názoroví oportunisti. Niečo iné deklarujú a niečo úplne iné žijú. To vieme z každodenného života všetci.

My sme sa o súčasnej vláde čiastočne rozprávali po jej prvých 100 dňoch. Ako vnímate vládu po pol roku jej pôsobenia?

Veľmi podobne ako po prvých 100 dňoch. Ešte stále sa dá odvolávať na pandémiu koronavírusu, napokon sme znovu v núdzovom stave. Nebude sa však dať takto vyhovárať o pol roka alebo donekonečna.

Stále mám pocit, že súčasná vláda je veľmi nevyrovnaná, je zjavné že sú neporovnateľní v odbornosti, kompetencii, ale aj vo verejnom vystupovaní, schopnosti informovať a referovať o svojich rezortoch, či celkovom dojme z jednotlivých ministrov a ministeriek.

Vláda stále nepôsobí dôveryhodne, nepresvedčivosť vlády ako celku však vyplýva hlavne z nižšej odbornosti než akú mali vlády predchádzajúce vlády. Mnohí ministri z tejto vlády nepôsobia ako správni ľudia na správnom mieste.

Ktorí?

Napríklad minister Krajčí. Určite by som neporovnávala ani ministra financií Eduarda Hegera s jeho predchodcom. Býval taký úzus, že minister financií nech bol z akejkoľvek strany musel byť konsenzuálnou osobnosťou, ktorá si užívala všeobecný rešpekt.

Práve týchto ľudí spája to ultrakonzervatívne videnie sveta... Máme to teda vnímať tak, že pojítkom tejto vlády je práve tá ideológia? Videli sme ultrakonzervatívne debaty, kde sedeli bok po boku Richard Vašečka, Marek Krajčí, ale aj Eduard Heger... O čom to vypovedá? Máme to brať tak, že rovnaké videnie sveta je pre túto vládu dôležitejšie než odbornosť?

Niečo ich spájať musí, ale výhradne otázka viery by rozhodovať nemala, pretože stále sme sekulárny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Prvoradá musí byť kompetencia. Aj nečitateľnosť jednotlivých politických strán celú situáciu komplikuje, pretože ako OĽaNO, tak aj Sme rodina sú strany veľmi tekuté a nedefinovateľné. Mali by sme vyžadovať jednoznačnosť tak, ako tomu je v západnom svete. Ak sú prezidentské voľby v USA, tak všetci vedia čo majú čakať od demokrata a čo od republikána. Tu to tak jednoducho nefunguje a línie strán sa presúvajú a silno reagujú na predpokladané voličské očakávania.

Najnovšie vidíme u predsedu národnej rady výrazný narodniarsky a nacionalistický nástup čo predtým nikto nezaregistroval. Evidentne chce zabojovať o voličov SNS, ktorých hlasy v parlamentných voľbách prepadli a nie je ich málo. Môže byť zrejmé, že jediné čo túto vládu spája je manifestovaný konzervativizmus a svedčí to o ich personálnej podvyživenosti. Ak by mali špičkového odborníka na zdravotníctvo, tak by ho tam dali, ale takto musia mať človeka, ktorý je iste aj čestný aj oduševnený, ale spôsob akým nahrádza profesionálov je neprijateľný. Jeho ľudia nemajú ani odbornosť ani manažérske schopnosti.

Na túto skutočnosť poukázal pán Drucker, keď upozornil, že dlhy na poistnom v nemocniciach rastú a to napriek tomu, že to minister Krajčí použil ako dôvod na odvolanie predchádzajúcich riaditeľov...

Samozrejme, pretože, keď chcete odvolávať, tak dôvod sa vždy nájde. Ak je však niekto špičkový lekár a operatér alebo diagnostik a má rešpekt pacientov aj kolegov, tak ho predsa neodvolám pre problém akým boli odvody, to predsa nie je a nemôže byť súčasť jeho odbornej expertízy.

Všetci vieme, že tento problém nebol prelomiteľný rozhodnutím jedného riaditeľa. Je dôležité povedať, že ak súvisiacu situáciu v zdravotníctve nedokázal a nemohol vyriešiť človek s obrovskými medicínskymi skúsenosťami a odbornosťou, tak ako to dokáže človek, ktorý má lesnícke kompetencie?

