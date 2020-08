Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (47) je pripravený na otvorený boj. Jeho reakcia na sociálnej sieti svedčí o tom, že v jeho prípade vyjednávanie neprichádza do úvahy. Iniciátorom výzvy poslal tvrdý odkaz!

Dôvodom protestov sú jeho sporné nominácie do vedení jednotlivých odborov a oddelení, ktoré sa viacerým ľuďom nepáčia. Vznikla totiž výzva na odvolanie ultrakonzervatívca Romana Jocha, autora sporných výrokov o ženách.

Minister práce Milan Krajniak, ktorý sám seba nazýva „Posledným križiakom“, odvolal ešte 3. júla 2020 sociologičku Silviu Porubänovú z funkcie riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). Práve jej odvolanie vyvolalo obrovský odpor. Priamo ju nahradil Romanom Jochom, exporadcom bývalého českého premiéra Petra Nečasa, ktorý sa s ním musel rozísť pre sporné a neúctivé výroky na adresu politických oponentov. Podľa viacerých jeho vyjadrení Jochovi podľa všetkého najviac prekáža téma základných ľudských práv a slobôd. Je preto viac než logické, že po kontroverzných výrokoch počet jeho "fanúšikov" nestúpa a ani neubúda.

Roman Joch doteraz pôsobil v Českej republike, kde vedie konzervatívny think-tank Občanský institut. „V českej spoločnosti je známy výrokmi, ktoré nie sú už len kontroverzné, ale predstavujú verbálne hrozby demokratickému zriadeniu, napríklad ním vyjadrené sympatie k autoritatívnemu režimu Augusta Pinocheta v Čile,“ uvádza sa vo výzve, ktorá žiada jeho odvolanie. „Z mediálnych vyjadrení vymenovaného riaditeľa Jocha je zrejmé, že jeho pôsobenie je súčasťou postupného ideologického prevratu v inštitúciách spadajúcich pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR smerom k radikálnym konzervatívnym postojom a ich implementácií do sociálnych politík štátu. Zároveň v médiách niekoľkokrát zdôraznil, že IVPR vníma ako ľavičiarsky a feministický subjekt,“ pokračujú signatári, ktorí Jochovi vyčítajú, že na daný post nemá vzdelanie, odbornú kvalifikáciu ani požadovanú prax s vedením výskumnej inštitúcie.

Bitevné pole

To, že "Posledný križiak" minister Milan Krajniak je na otvorený boj pripravený, potvrdilo vyjadrenie, ktoré poskytol našej redakcii. „Nikdy nebudem ustupovať nátlakovým skupinám, ktoré nedokážu zniesť a tolerovať iný názor, ako je ten ich. Nikdy som nemal problém s akceptovaním ľudí s inými názormi, ako mám ja, o čom svedčí aj to, že pani Porubänová ďalej pôsobí v IVPR a sám sa z toho teším. Vždy budem chrániť slobodu ľudí pracujúcich v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Som garanciou toho, že ľudia v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny budú môcť slobodne vyjadrovať svoje názory, ale manažérske rozhodnutia budem robiť sám podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ vyjadril sa pre náš denník. Do iniciátorov výzvy si však kopol aj na svojom oficiálanom profile na sociálnej sieti.

Neustupujú však ani iniciátori predmetnej výzvy, ktorá ministrovi ešte narobí vrásky. Za odporcov sa nám vyjadril teológ Ondrej Prostredník. "Pán minister Krajniak svojou reakciou sám potvrdzuje, že mu ide o ideológiu. Ani neskrýva , že si už stihol na ministerstve prekádrovať kľúčových ľudí podľa svojho ideologického filtra a na celé ministerstvo sa pozerá cez svoje ideologické okuliare posledného križiaka," povedal bez okolkov. Prostredník zároveň uviedol, že len ťažko sa dá ministrovi veriť, že v čistkách nebude pokračovať. "Výzvu na odstúpenie pána Jocha som podporil preto, lebo z jeho životopisu je zrejmé, že na vedenie inštitútu pre výskum práce a rodiny nemá kvalifikačné predpoklady a bol do funkcie vymenovaný bez výberového konania. Budem pozorne sledovať, či do roka a do dňa od deklarovaných cieľov tejto vlády aj táto funkcia bude obsadená výberovým konaním," uzavrel svoju reakciu.

"Ja si to užívam, ja sa cítim dobre"?

Podľa politológa Miroslava Řádka bude konflikt eskalovať. Poznamenal, že kauza odvolávania Romana Jocha z pozície riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny je najmä dôsledkom názorového stredu dvoch ideovo vyhranených svetov. "Konflikt je v súčasnosti vo fáze, keď sa jeho strany nevedia zhodnúť ani na základných reáliách. Po voľbách do NR SR bolo zrejmé, že ožijú barikády domácej kultúrnej vojny, ale súčasný minister Milan Krajniak deklaruje snahu o spoluprácu s odvolanou pani riaditeľkou Oľgou Porubänovou, signatári výzvy však vzájomnú komunikáciu popierajú," zhrnul s tým, že nepredpokladá, že by došlo pri téme Inštitútu pre výskum práce a rodiny k názorovému kompromisu. "Bude to téma, ktorá bude naďalej podnecovať vzájomnú ideologickú konfrontáciu. Súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny je konzistentný vo svojich výraznejších konzervatívnych názoroch a prostredníctvom Romana Jocha si užíva spor s ľavicovými liberálmi," povedal na rovinu.

