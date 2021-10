Jednou z prvých známych mien strany Petra Pellegriniho (46) bola ešte v lete bývalá riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková (38). Jej kariéra sa posunula doslova raketovou rýchlosťou, už teraz pôsobí ako podpredsedníčka strany. Medzi nováčikmi v Hlase čoskoro pribudne ďalšie známe meno – Martin Kližan. Ten je pre verejnosť obrovským prekvapením, len prednedávnom totiž ukončil tenisovú kariéru. „Moja priateľka je v pracovnej skupine strany Hlas a dlhší čas som sa o to zaujímal,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Kližan, ktorý ešte nie je oficiálne členom strany prezradil, čo bolo ale jeho najväčším motívom pre vstup do politiky: „Za posledných 10 rokov išiel u nás šport veľmi dole. Kedysi sme tu mali olympijských víťazov, majstrov sveta. Dnes sa ničia ihriská, rušia sa športoviská, podpora klubov je na veľmi nízkej úrovni.“ Podľa extenistu sa šafári s peniazmi určenými pre šport a jeho skúsenosti by mohli pomôcť k náprave. „Šport je aj zdravie ľudí a sociálna väzba pre všetky vekové kategórie, preto by sa malo začať opäť vonku športovať,“ dodal Kližan s tým, že sa treba venovať rôznym športom, ako gymnastika, basketbal, atletika, plávanie a mnohé ďalšie.

Rady Hlasu Adamec posilnil už pred rokom. „Odkedy som bol štátnym tajomníkom na ministerstve kultúry, tak sa téme venujem na regionálnej úrovni,“ povedal. Samotná strana nechcela svoju personálnu politiku komentovať. Podľa našich informácií sa však medzi ďalšie nové tváre ľavičiarov zaradí aj odborník na ekonomické záležitosti. Malo by ísť dokonca o celebritu z tejto sféry!

Herec a spisovateľ Igor Adamec (vpravo) predstavil svoju novú knihu v Bratislavskom knihkupectve. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Známe mená nie sú v politike žiadnou novinkou. V tomto smere dominuje vládne OĽaNO, ktoré má vo svojich radoch hneď troch bývalých tenistov či niekdajšieho televízneho zabávača. Podľa politológa Tomáša Koziaka tak strany dávajú voličom na známosť, že sú zaujímavé aj pre slávne mená: „Je to reklama. No môže to byť aj dvojsečná zbraň. Športovci nezískali v politike práve najlepšiu reputáciu. Príkladom je poslankyňa OĽaNO Romana Tabák (30).“ Podľa odborníka preto môže byť športovec v politike vnímaný aj negatívne. „Závisí to od každého, či na to má,“ dodal Koziak s tým, že bývalých tenistov v parlamente pri tvorbe zákonov vidieť nie je.

