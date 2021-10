Voľby do NR SR so sebou pravidelne prinášajú množstvo prekvapení, ktoré súvisia so samotnými kandidátnymi listinami politických strán. Čoraz častejšie sa totiž medzi nimi objavujú športovci či dokonca tváre slovenského šoubiznisu. Po chuti politickej moci zatúžili v minulosti viacerí moderátori, okrem iných Braňo Ondruš či Erik Tomáš, ktorí sa upísali Smeru-SD či taký Gábor Grendel, ktorý je dnes podpredsedom parlamentu za OĽaNO.

Známe je aj angažovanie exmoderátorky Televíznych novín Markízy Martiny Šimkovičovej do radov vzniknutej Sme rodina či naposledy vstup do veľkej politiky v podaní zabávača a exmoderátora Jozefa Pročka. K politike si pričuchlo aj viacero športovcov, za zmienku stoja také mená ako Vincent Lukáč, Dušan Galis, Karol Kučera, ale aj Romana Tabak, ktorá svojimi vystúpeniami v parlamente a správaním sa na sociálnej sieti občanov skôr zabáva.

Ostatný týždeň náš denník informoval, že bývalý tenista Martin Kližan sympatizuje s politikou Hlasu-SD a je to práve Pellegriniho strana, ktorej sa do svojich radov podarilo uchmatnúť ďalšiu hviezdu šoubiznisu. Ako sa nám podarilo zistiť, novým členom strany sa stal bývalý hviezdny moderátor, ktorého pozná z televíznych obrazoviek azda každý.