Rodák z Bratislavy Andrej Babiš so svojou stranou ANO nevyhral české voľby a s najväčšou pravdepodobnosťou stratí kreslo premiéra. Keď sa to stalo Vladimírovi Mečiarovi na Slovensku, tak do kamier zaspieval: „S pánom bohom idem od vás, neublížil som nikomu z vás.“

Zdroj: Facebook / Zomri