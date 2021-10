Ak by sa voľby konali v októbri, najväčšiu podporu by získala strana Hlas-SD so ziskom 18,2 percenta. Druhá by bola SaS s 14,5 percenta a tretí Smer-SD s 13,8 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj na vzorke 1000 respondentov. Hnutie OĽANO by podporilo 9,2 percenta opýtaných. Progresívne Slovensko by získalo 8,6 percenta hlasov a hnutie Sme rodina 7,4 percenta. Nasleduje KDH s 5,9 percenta hlasov a Republika s piatimi percentami.

Pred bránami parlamentu by zostala Aliancia s 4,5 percenta, SNS s 3,6 percenta aj ĽSNS s 2,3 percenta. Stranu Za ľudí by volilo 2,1 percenta voličov, Dobrú voľbu 1,8 percenta a Spolu 1,2 percenta. Zhodne po 0,5 percenta by získali Socialisti.sk, Maďarské fórum a KSS. Slovenské hnutie obrody a Slovenský patriot by dostali 0,2 percenta hlasov.

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskum získal 33 postov v parlamente, SaS 26 a Smer-SD 25 poslancov. OĽANO by obsadilo 17 kresiel, Progresívne Slovensko 16 miest, Sme rodina by malo 13 mandátov, KDH 11 poslancov a Republika deväť.

Zber dát prebiehal telefonicky od 4. do 7. októbra.

