Po útoku na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú sa Fico opäť hlási o slovo! Tentokrát zvolal tlačovú konferenciu na tému Welcome to Slovakia, Mr. Soros.

Fico hneď na úvod brífingu prezradil, čo konkrétne je dnes témou Smeru: „Začal by som oficiálnym privítaním George Sorosa na Slovensku. Stáva sa spolumajiteľom denníka Sme.“ Podľa Fica denník N nikdy nepoprel, že má peniaze od mimovládnych organizácií za ktorými je Soros. Teraz to vraj v denníku Sme naberá nový rozmer.

Šéf Smeru sa dostal počas brífingu aj k exprezidentovi Andrejovi Kiskovi. Ten vraj bol spolu so súčasným ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom na stretnutí so Sorosom. „Korčok to popiera,“ povedal Fico. Sorosove peniaze podľa Fica cez médiá priamo ovplyvňujú slovenskú politiku: „Slovenska sa stáva krajinou, kde peniaze od Sorosa robia svoju robotu.“ Podľa Fica dokonca špinavé peniaze ovplyvňujú výsledky volieb.

Poslanec Smeru Ľuboš Blaha sa myslí, že Soros je v prvom rade americký oligarcha, ktorý robí politiku cez svoje peniaze. Podľa Blahu má vraj Smer dôkazy, ako Soros ovplyvňoval politické dianie v rôznych krajinách vrátane Slovenska. Soros zároveň podľa Blahu zbohatol špinavými ťahmi a je predátorské monštum: „On skoro položil anglickú libru.“

Predseda Smeru Robert Fico počas 16. schôdze parlamentu v Bratislave v stredu 21. októbra 2020. Fico sa dnes pustil do milionára Georgea Sorosa. Zdroj: Jakub Kotian

Fico prezradil svoj pohľad na amerického milionára: „S názormi podvodníka Sorosa nikdy súhlasiť nebudem. Jeho cieľom je ísť proti Ruskej federácie. Slovensko sa dostáva do veľmi zlej situácie.“ Podľa Fica Soros investoval peniaze do denníka N a denníka Sme preto, že obe médiá pôjdu proti Ruskej federácii.