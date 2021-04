Ak vláda SR neodpovie na elementárne otázky okolo nákupu vakcíny Sputnik V, "nepresných a nepotrebných testov za stovky miliónov eur" a všetkých okolností súvisiacich s ich nákupom, Smer-SD začne zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Jej cieľom by malo byť vyslovenie nedôvery vláde. TASR o tom informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.

"Zbytočné plošné testovanie viedlo k zvýšenému počtu obetí ochorenia COVID-19 a nikoho to netrápi. Vláda kúpi za 35 miliónov eur totálne nepresné testy od Siemensu a nikoho to netrápi. Matovič privítal na letisku v Košiciach 200.000 vakcín Sputnik V, nikto nevie, koľko to stálo, kto to platil, kde je zmluva a čo s vakcínami bude. A nikoho to netrápi," uviedol šéf Smeru-SD Robert Fico.

Hovorí tiež o divadle okolo vakcíny Sputnik. Ak je funkčná a ľudia jej dôverujú, treba ju podľa Fica použiť. Rovnako apeluje, aby sa vysvetlili otázky okolo jej nákupu a obstarania. Šéf Smeru-SD zároveň opätovne kritizuje amaterizmus vlády, ktorý podľa neho pokračuje aj po výmene premiéra Igora Matoviča za Eduarda Hegera (obaja OĽANO).