Mária Kolíková bola hosťom v relácii Braňa Závodského. Okrem diskutovanej témy, kde ju bývalý premiér Robert Fico nazval „zlodejkou" prezradila aj to, ako to bude vyzerať s pandemickým zákonom, so zákazom vychádzania a čo si myslí o nových uvoľňovaniach. Prezradila aj ako to vyzerá s novelou zákona o kolúznej väzbe, kde hnutie Sme rodina zasiahlo.

Ku kauze sprenevery, ktorá súvisí s jej rodinou firmou a s ktorou pred nedávnom prišiel Robert Fico uviedla. "Je mi naozaj úprimne ľúto, ja som sa dozvedela o tomto trestnom čine od poslanca Fica. Viem, že tam je takýto čin, jedná sa o firmu v ktorej som podiel zdedila po otcovi a primerane bol rozdelený podiel medzi brata, mamu a mňa a konateľkou ostala moja nevlastná sestra," doplnila. "Myslím si, že je politický záujem atakovať moju osobu, pretože som člen koalície, ktorý presadzuje kolúznu väzbu v nejakom štandarde," hovorí. "Pre mňa to znie ako útok od Fica v tejto súvislosti. Od Smer-SD prišiel návrh ku kolúznej väzbe rovno prepustiť ľudí," tvrdí. Tiež vie, že koaličná Sme rodina jej návrh o zadržiavacej väzbe nepodporí.

V diskusii načrtli aj zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. „Dala som k tomu stanovisko a je tu zhoda aj s ministrom zdravotníctva, aj s pánom Holým. Ďalej prebieha komunikácia s ruskou stranou. Na zmluve ma však potešil odkaz na slovenské právo a ostatné nechám, keď bude zmluva zverejnená," komentovala. Podľa nej, kým vakcína nebude registrovaná, nemali by sme ňou očkovať. „Ja sa neviem stotožniť s tým, že tu máme ŠÚKL a vie poskytnúť expertízu, takže chcem, aby v testovaní bol zapojený. Neviem však, či tie vakcíny, ktoré máme na Slovensku, sú alebo nie sú vhodné," uzavrela. Doplnila, že očkovanie je správne len treba zaujať vhodnú stratégiu.

Novelou Trestného poriadku otriasol problém, keď poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová, dodala vlastnú novelu. Ministerka povedala, že je to porušenie koaličnej zmluvy. „Sme v koalícii štyria koaliční partneri a tento postup, ktorý sa stal, nie je v poriadku. Je tu návrh zákona ku kolúznej väzbe, ale úprimne by som bola radšej, ak by sme to vôbec neotvárali," uviedla. „Tu si viem, že by sme k tomu pristúpili ambicióznejšie. A preto som ochotná, ak sa bavíme o kolúznej väzbe a o ich dvoch návrhoch - baviť sa o kratšom čase ako 5 mesiacov je u mňa problém," doplnila.

Na otázku, či to hnutie Sme rodina robí kvôli bývalému šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému povedala: „Nedá sa to vyvrátiť, ale súčasne hovorím, že o ich návrhu som otvorená sa o tom baviť," hovorí. Doplnila, že je veľmi zaujímavé, že v kolúznej väzbe sa nachádza 14 ľudí, z ktorých je niekoľko prominentov. Na otázku, či sa to rieši práve kvôli nim hovorí: „Myslím, že si nikto nevedel predstaviť, že zasiahneme do Trestného zákona. Treba povedať, že podmienky v kolúznej väzbe kritizovala už aj Európska rada. Ústavy nie sú prispôsobené, aby to bolo lepšie a tu asi musíme povedať, že musíme zatvoriť nejakých politikov, aby sme to videli a pocítili," uzavrela.

