Aj keď do rokovaní vstúpil aj minister zdravotníctva úradníckej vlády Michal Palkovič, situácia sa zatiaľ nezmenila. VšZP s Nemocnicou Bory stále neuzavrela kompletnú zmluvu o zdravotnej starostlivosti. Najväčšími obeťami tejto situácie sú však pacienti poistení v štátnej zdravotnej poisťovni. Ich liečbu či ošetrenie musí nemocnica stále častejšie odmietať, keďže tieto výkony jej poisťovňa nepreplatí.

Pôrodnicko - gynekologické oddelenie Nemocnice Bory v Bratislave: klientky VšZP si tu zatiaľ pôrod objednať nemôžu. Zdroj: MATEJ KALINA

Na rozdiel od súkromných poisťovní zmluva nemocnice so štátnou VšZP pokrýva iba časť ambulantných a diagnostických výkonov. Je to komplikácia pre klientov štátnej poisťovne, ale i pre spustenie nového urgentného príjmu, ktorý má nemocnica otvoriť v septembri. Ten je dôležitý pre celý Bratislavský kraj, keďže v tom čase má skončiť urgent v Malackách a ľudia zo Záhoria budú musieť v prípade núdze cestovať do Bratislavy. Bory sú im najbližšie, ušetria im cestu i čakanie na preplnených urgentoch v Bratislave.

Nemocnica Bory v číslach 39 odborností pokrýva nová nemocnica 12-tisíc pacientov ošetrila od začiatku prevádzky 40 % doteraz ošetrených pacientov tvoria poistenci VšZP 631 vyšetrení poskytla nemocnica poistencom VšZP v nezazmluvnených odbornostiach bezplatne (pro bono)

Od tohto týždňa lekári z Nemocnice Bory pomáhajú malackej nemocnici so službami na urgentnom príjme. “Keďže peniaze v systéme by mali ísť za pacientom, nie za zariadením, navrhli sme VšZP efektívny finančný model platieb za výkon podľa systému DRG. Platili by iba za reálne vykonané zákroky,” hovorí generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka. “Súčasne sme ich požiadali o bezodkladné zazmluvnenie zvyšných ambulancií, jednodňovej starostlivosti a schvaľovanie výnimiek pri onkologických pacientoch. Veľa poistencov štátnej poisťovne vyhľadáva na Boroch práve tento typ zdravotnej starostlivosti, ale my im môžeme pomôcť iba s individuálnym súhlasom poisťovne. Proces je administratívne náročný a veľa žiadostí už VšZP zamietla,“ ozrejmil Ľuboš Lopatka.

Prvá robotická operácia onkochirurgického pacienta pod vedením prof. MUDr. Alexandra Ferka. Ani operácie nie sú pre klientov VšZP zatiaľ prástupné. Zdroj: Nemocnica Bory

Generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko pred týždňom potvrdil, že žiadosti o rozšírenie zmluvnej zdravotnej starostlivosti budú postupne prehodnocovať. “Nie však pod vplyvom mediálneho tlaku, ale v závislosti od naplnenosti siete v Bratislave a na základe potrieb ďalších regiónov – aby sa poistencom z iných miest neznižovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti v dôsledku presunu lekárov do Nemocnice Bory," povedal šéf VšZP.

Momentálne je na Boroch zamestnaných 240 lekárov, z ktorých 14 % prišlo zo zahraničia, 22 % sú absolventi a 9 % je zo siete ProCare a Svet zdravia. Z Univerzitnej nemocnice Bratislava prišlo do Borov 23 % lekárov, zo všetkých ostatných častí Slovenska 23 %.

Nastávajúce mamičky by radi rodili na Boroch, najmä onkologickí pacienti by sa tu chceli nechať operovať, aby nemuseli na zákrok tak dlho čakať. Žiaľ, ak sú poistencami VšZP, majú problém. Zdroj: MATEJ KALINA

Situáciu vnímajú veľmi citlivo pacientské organizácie. „Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa z roka na rok zhoršuje a situácia sa pre nás, pacientov, stáva neúnosná. Pritom máme právo na výber poskytovateľa a je nám naozaj jedno, či násošetria v štátnej alebo v neštátnej nemocnici. Hlavne, nech nám pomôžu vyriešiť či zastabilizovať náš zdravotný problém, zachrániť život či aspoň zlepšiť prežívanie s vážnym a nevyliečiteľným ochorením,“ upozornila Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR).

Ďalšie rokovanie medzi poisťovňou a nemocnicou má byť tento piatok.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding a.s., ktoré patrí rovnako ako sieť Svet zdravia, ktorej súčasťou je i Nemocnica Bory, do portfólia finančnej skupiny Penta.

Anketa Má štátna VšZP zazmluvniť Bory rovnako ako iné nemocnice? Samozrejme, tu ide o pacienta. 71% Mala by, veď je nemocnica ako nemocnica. 14% VšZP je štátna poisťovňa, tak zrejme uprednostňuje štátne nemocnice. 0% Je to na uvážení poisťovne, ona vie, či má na to peniaze. 7% Štátna VšZP by mala dať prednosť štátnym nemocniciam. 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: