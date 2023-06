Všeobecná zdravotná poisťovňa v Nemocnici Bory podľa Lévyovej doteraz nezazmluvnila ani jedno lôžkové oddelenie, žiadnu zo špecializácií jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ani jeden stacionár.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa podľa nej z roka na rok zhoršuje a situácia pre pacientov začína byť neúnosná. "Počet podnetov v našej bezplatnej právnej pacientskej poradni sa v posledných rokoch zdvojnásobil, pribúda podnetov od pacientov, ktorí sa nevedia dostať k liekom, vyšetreniam a operačným zákrokom. Aj z dát zdravotných poisťovní, ktoré poskytli našej asociácii a porovnávajú počet výkonov v rokoch 2019 až 2022, je zrejmé, že ani rok po pandémii koronavírusu a zrušení všetkých preventívnych opatrení sa nepodarilo dohnať všetku odloženú zdravotnú starostlivosť a čakacie doby sa neúmerne predlžujú," píše v liste Lévyová.

Pacientka v neznesiteľných bolestiach sa nevie dostať k liekom

Ako príklad dopadu nezazmluvnenia všetkých činností Nemocnice Bory uvádza Lévyová smutný prípad paliatívnej onkopacientky v poslednom štádiu rakoviny. Lekárka tejto pacientky odišla pracovať do Nemocnice Bory a pacientka so silnými bolesťami sa tak nevie dostať ku svojim liekom, ktoré by jej túto bolesť utlmili.

"Ako pacientka v poslednom štádiu ochorenia trpí neznesiteľnými bolesťami, ktoré potrebuje tíšiť liekmi zo skupiny opiátov, a práve pre neuzatvorenie zmluvy s Vašou zdravotnou poisťovňou sa momentálne nemôže dostať k potrebným liekom, keďže jej ich nemá kto predpísať. Je asi ľudsky pochopiteľné, že v tak pokročilom štádiu ochorenia, ktoré ju pripútalo na lôžko, už nemá energiu ani možnosti hľadať si nového lekára. Jediné, čo potrebuje, je uľaviť od neznesiteľných bolestí, čo jej však bolo znemožnené," opisuje prezidentka AOPP.

Polovica ošetrených pacientov v Nemocnici Bory bola zo VšZP

Nová nemocnica podľa Lévyovej od začiatku jej prevádzky ošetrila vyše 8-tisíc pacientov, z toho približne polovicu poistencov VšZP. "Práve poistencom štátnej zdravotnej poisťovne poskytla až 589 vyšetrení v nezazmluvnených odbornostiach bezplatne. Pri akútnych onkologických diagnózach, kedy nemocnica žiadala v mene dotyčného pacienta Vašu poisťovňu o výnimku, dostala vo väčšine prípadov zápornú odpoveď," píše Lévyová.

Okrem toho nemocnica plánuje v septembri spustiť aj urgentný príjem a taktiež bude požadovať zazmluvnenie od všetkých troch poisťovní.

"Pacient má právo výberu poskytovateľa a nám pacientom je naozaj jedno, či nás ošetria v štátnej alebo v neštátnej nemocnici, pokiaľ nám pomôžu vyriešiť alebo zastabilizovať náš zdravotný problém, zachrániť život či aspoň zlepšiť prežívanie s vážnym a nevyliečiteľným ochorením. Najmä v týchto ťažkých časoch, keď sa boríme s nedostatkom lekárov, dlhými čakacími lehotami, je každá otvorená ambulancia či nemocnica veľkou nádejou pre nás pacientov," apeluje Lévyová na generálneho riaditeľa VšZP.

