Situácia v ambulantnej i nemocničnej zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji je kritická. Dúkazom je nielen najnovšia správa o zavretí urgentného príjmu v Nemocnici Malacky od 1. júna. "Pacient s tumorom štítnej žľazy čaká na operáciu 5 mesiacov, žiadosť o operáciu bola zamietnutá. Zhubný nádor na tenkom čreve, žiadosť zamietnutá. Pacientka s polypom maternice, ktorá by mohla byť operovaná v Nemocnici Bory, keďže inde na to nie je vybavenie - žiadosť zamietnutá," uviedol Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej popisoval kritickú situáciu nemocničnej zdravotníckej starostlivosti v Bratislavskom kraji.

Ide len o niekoľko z desiatok prípadov pacientov, ktorí sa podľa Drobu ocitli v život ohrozujúcom stave. "Napriek tomu, že máme novú Nemocnicu Bory, ktorá by mohla tieto prípady efektívne riešiť, bohužiaľ ich riešiť nemôže, lebo nemá na tieto výkony zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou," vysvetľuje Juraj Droba, podľa ktorého je viac ako 60 % obyvateľov BSK poistených práve v štátnej poisťovni. V kraji je moderná nemocnica, ktorú však pacienti nemôžu naplno využívať.

Štátna poisťovňa pritom na svojej sociálnej sieti ubezpečuje poistencov, že báť sa nemusia. "Zdravotná starostlivosť v tomto regióne je dnes dostatočne zabezpečená aj vďaka iným štátnym či súkromným zariadeniam, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých odbornostiach. Preto nie je dôvod zavádzať verejnosť, že Nemocnica Bory je jediná, ktorá to dokáže," uviedla VŠZP.

Lenže sťažností na nedostupnú zdravotnú starostlivosť v kraji pribúda. "Odložené operácie, dlhé čakacie lehoty, mám výmenný lístok, ale čakám rok na vyšetrenie, za vyšetrenie pýtajú peniaze a podobne," povedal Tomáš Szalay, lekár Bratislavského kraja, ktorý predpokladá, že sme iba na začiatku veľkého problému.

"Slovenské zdravotníctvo je naozaj v kolapse," uviedol Tomáš Szalay. Nemocnice podľa neho nezvládnu starostlivosť o pacientov. Od začiatku prevádzky nová Nemocnica Bory ošetrila vyše 8-tisíc pacientov. Z toho približne polovica bola poistencami VšZP. "Nemocnica poskytla 589 vyšetrení poistencom VšZP v nezazmluvnených odbornostiach bezplatne (pro bono). Pri akútnych onkologických diagnózach žiadame v mene dotyčného pacienta štátnu poisťovňu o výnimku. Väčšinou dostávame zápornú odpoveď " je to plánovaný výkon, nespadá pod neodkladnú zdravotnú starostlivosť," uviedol Tomáš Král, manažér komunikácie, marketingu a hovorca sietí ProCare a Svet zdravia, pod ktoré spadá Nemocnica Bory.

"Z pacientov sa stali rukojemníci. Na výmenu bedrového kĺbu sa čaká 13 mesiacov, na operáciu žlčníka dva roky, onkologickí pacienti čakajú tri, štyri alebo päť mesiacov. Niektorí pacienti sa operácie ani nedožijú," hovorí o zlej situácii Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. "Obyvatelia kraja sa stali rukojemníkmi byrokracie a politiky a to je neprípustné," zdôrazňuje bratislavský župan Juraj Droba.

Od prvého júna prestáva fungovať aj urgentný príjem v Nemocnici Malacky. To sa prejaví aj zvýšeným tlakom na existujúce urgenty v Bratislave. Pomôcť by mohlo otvorenie urgentného príjmu na Boroch.

"Nemocnica Bory plánuje spustiť urgentný príjem do prevádzky v priebehu septembra. Aj keď pôjde o poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nové pracovisko potrebuje byť zaradené do pevnej sieti urgentných príjmov druhého typu a rovnako bude požadovať zazmluvnenie od všetkých troch poisťovní. Tieto žiadosti budú adresované ministerstvu a zdravotným poisťovniam v priebehu júna. Priepustnosť urgentného príjmu bola plánovaná na úrovni 40-tisíc návštev ročne. Uvedomujeme si, že dopyt môže byť ešte ale vyšší," uviedol Tomáš Král.

