Najväčším problémom je nedostatok lekárov a väčšina z tých, ktorí ešte stále pracujú, je v dôchodkovom veku. Problémy s kvalifikovanými lekármi majú aj nemocnice na západnom Slovensku.

Zatvoriť mali aj urgent v Malackách

Na nedostatok lekárov takmer doplatil aj urgentný príjem v Malackách, ktorý slúži až pre 100-tisíc obyvateľov. Na to, že sa bude rušiť, upozornil pred pár dňami primátor Malaciek Juraj Říha. „Vedenie nemocnice mi doručilo na vedomie list, ktorým oznamujú ukončenie poskytovania urgentného príjmu od 1. júna. Bez diskusie či návrhov,“ informoval vtedy primátor. Zatvorenie tohto pracoviska by pritom znamenalo pre nemocnice v Bratislave nápor pacientov na urgentné príjmy, ktoré sú už teraz preplnené. V Bratislave sú tri urgentné príjmy, a to v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) na Kramároch, v Ružinove a v Petržalke. „Tieto urgenty sú už teraz na hranici vyťaženosti a potrebovali by uľaviť. Zatvorenie urgentu v Malackách by iba zväčšilo problém, ktorý tu už je,“ povedal nášmu denníku hlavný lekár Bratislavskej župy Tomáš Szalay.

Rezort zdravotníctva však včera na poslednú chvíľu informoval, že k zatvoreniu malackého urgentu nedôjde. „Urgentný príjem v nemocnici v Malackách bude fungovať aj po 31. máji. Po rokovaniach ministra zdravotníctva Michala Palkoviča so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava a ďalších bratislavských nemocníc sa podarilo zabezpečiť dostatočný počet lekárov, ktorí budú od 1. júna 2023 slúžiť na malackom urgentnom príjme,” informoval rezort včera popoludní len pár hodín pred avizovaným zatvorením urgentu. Ako dodali, fungovať bude len dočasu, kým sa neotvorí urgentný príjem v Nemocnici Bory. Ten by mali pre prvých pacientov otvoriť na jeseň tohto roku.

Dôvodom avizovaného zatvorenia urgentného príjmu v Malackách bol podľa riaditeľa nemocnice Miroslava Kočana nedostatok odborne kvalifikovaných lekárov. To potvrdila aj exposlankyňa a bývalá primárka na oddelení ARO Andrea Letanovská.

