Zdá sa vám to neuveriteľné? Veru áno, je to smutné, ale je to tak. Ak máte problém so žlčníkom, na operačnú sálu sa môžete dostať aj o dva roky. Dôvodom je pomalé dobiehanie odložených vyšetrení a operácií z čias pandémie. Kým počet preventívok v porovnaní s rokom 2019 stúpol, v diagnostických vyšetreniach je sklz.