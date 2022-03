Aj keď majú za sebou polovicu volebného obdobia, časť poslancov si zatiaľ akosi nenašla čas na výkon svojej funkcie. Dáta zverejnené na webovej stránke Národnej rady (NR) SR to jasne dokazujú. Najväčším problémom je už tradične absencia zákonodarcov na schôdzach parlamentu, ktorých bolo už 62.

Najväčším absentérom je nezaradený poslanec a súčasne člen mimoparlamentného Hlasu-SD Ján Ferenčák (47), ktorý predsedovi NR SR predložil spolu 38 žiadostí o ospravedlnenie. Najčastejším dôvodom boli pracovné povinnosti v Kežmarku, ktorého je primátorom.

Rovnaký problém s pracovnou vyťaženosťou má ďalší člen tímu Petra Pellegriniho Ján Blcháč (63), ten je zase primátor Liptovského Mikuláša. Na rokovaniach chýbal 32-krát za dva roky. Vedenie Hlasu-SD v tom problém nevidí.



Pre prácu na magistráte, konkrétne v Hlohovci, sa nezaradený poslanec Miroslav Kollár (52) ospravedlnil celkovo 15-krát. Poslankyňa OĽaNO Anna Mierna (65), primátorka Skalice, vymeškala 11 rokovaní, ani jedno ospravedlnenie však nesúviselo s jej prácou na mestskom úrade.

Napriek početným absenciám nevidí politológ Jozef Lenč veľký problém vo výkone dvoch funkcií naraz. „Neznamená to apriórne, že svoju prácu, či už jednu alebo, druhú, nevykonávajú dostatočne dobre,“ hovorí. Pri porovnávaní týchto poslancov treba brať do úvahy aj to, že koaliční poslanci sú potrebnejší v parlamente, ako je to v prípade opozičných, upozorňuje Lenč.

Podľa neho sa primátori za Hlas viac sústreďujú na prezentovanie svojej politickej značky v rámci komunálnej politiky. „A Miroslav Kollár ako predseda malej mimoparlamentnej strany potrebuje byť viditeľný ako poslanec,“ predpokladá odborník.



Iný názor na to majú v koaličnej SaS. Tam sa riadia interným pravidlom, že poslanec parlamentu by nemal sedieť na dvoch stoličkách. A preto šéf Bratislavského kraja Juraj Droba (50) síce v parlamentných voľbách vo februári 2020 uspel, no do NR SR nenastúpil.



Dochádzka však nie je jediná vec, s ktorou majú niektorí poslanci problém.

