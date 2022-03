Podporia ho koaliční partneri? Rámcová zmluva ministerstva s firmou Dustream production za 2,5 milióna eur o rýchlom vybudovaní veľkokapacitného krízového centra v Michalovciach a ďalších prácach je tŕňom v oku opozície. Problémový im príde aj subdodávateľ – firma GD Identity, ktorá má prepojenie na koaličné hnutie OĽaNO. V stredu preto budú ministra v parlamente odvolávať. „Pre nás je Mikulec kšeftár a podvodník,“ povedal šéf Smeru Robert Fico (57). Predseda Hlasu Peter Pellegrini (46) má podobný názor: „Je nemožné, aby mohol zostať na stoličke ministra.“

Samotný Mikulec tvrdí, že spomínané centrum bolo treba zabezpečiť v priebehu troch dní. Dôvodom malo byť, že pohraničná infraštruktúra a štátne kapacity na prácu nestačili. „Prečo padlo za ministerky Sakovej rozhodnutie znížiť počty hraničnej a cudzineckej polície? Ja by som ich rád mal. Bol by som vďačný, keby sme otvorili sklady štátnych hmotných rezerv (SŠHR) a našli tam stany, postele, vykurovacie telesá, madrace,“ povedal Mikulec s tým, že v SŠHR sa našli iba Kičurove zlaté tehličky, ktorý bol Ficov priateľ. Dustream production nie je podľa šéfa rezortu vnútra žiada šuflikantská firma: „Kde to žijeme, keď tu Fico s Pellegrinim a ich zlodejskou bandou 12 rokov drancovali Slovensko, keď sa už 30 ľudí priznalo ku korupcii a my sa tu ideme baviť o 2 tisícoch eurách?“ Za 2-tisíc eur si firma Dustream production najala na práce spoločnosť GD Identity, ktorá má blízko k OĽANO.

K najnovšej kauze vo vládnom OĽaNO sa rozpačito vyjadrili aj koaliční partneri. Líder koaličnej SaS Richard Sulík povedal, že išlo o manažérsku chybu. Podľa stanoviska samotnej strany a predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej (45) budú požadovať vysvetlenie od OĽaNO aj samotného ministra. Šéf Sme rodina Boris Kollár (56) zašiel ešte ďalej. „My sme ho ani raz nepodporili. Máme svoj názor na vedenie ministerstva. V minulosti sme ho kritizovali za vojnu v polícii a iné nedostatky. Zdržíme sa hlasovania a tým jasne dáme najavo svoje stanovisko,“ povedal pre reláciu TA3 V politike s tým, že je to vec OĽaNO a koaličnej rady. OĽaNO si za ministrom stojí. „Mikulec to vysvetlil a je to pochopiteľné. V pondelok máme k tomu koaličnú radu a budeme to riešiť,“ povedal šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš (40).

Na udalosti posledného týždňa má však úplne opačný názor politológ Tomáš Koziak: „Stalo sa niečo, čo sa nemalo stať. Mikulcova obhajoba bola slabá a určite si to uvedomujú aj koaliční partneri.“ Ak by však ministra napokon odvolali, podľa odborníka to opozícia zneužije a spochybní celé jeho pôsobenie na ministerstve. Podľa Koziaka však významnú úlohu zohráva aj urgencia riešenia situácie na hraniciach. „Aj keď štát nemal vybudované kapacity na to, aby to dokázal riešiť, čo je aj Mikulcova chyba, by sa nemalo stať, že zákazku dostane spriatelená firma,“ prízvukuje Tomáš Koziak.

Na snímke za stolíkom minister vnútra SR Roman Mikulec a piaty sprava minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský s predstaviteľmi zložiek MV SR na brífingu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké k aktuálnej situácii na slovensko -ukrajinskej hranici v piatok 4. marca 2022. Zdroj: Roman Hanc

Možné odvolanie Mikulca však pre OĽaNO nemusí byť jednoduchou situáciou aj z ďalšieho dôvodu – personálneho: „OĽaNO má problém s naplnením rezortov, ktoré má. Neviem si predstaviť, aby rýchlo vybrali niekoho dostatočne kvalifikovaného a znalého problematiky, dodal Tomáš Koziak.“ Ani Mikulec nebol podľa odborníka ideálnym kandidátom, no postupne sa vraj veci v rezorte pohli aj jeho zásluhou. Hľadanie náhrady by navyše mohlo trvať niekoľko mesiacov. Kým by sa však nový minister „zoznámil” s rezortom, pomaly by sa priblížil koniec volebného obdobia.

Stredajšie odvolávanie nie je u Mikulca prvým. Opozícia ho chcela zosadiť z funkcie už v minulosti, pre údajné riadenie obvinených vyšetrovateľov NAKA, vojnu v polícii alebo odvolanie šéfky tímu Oblúk Úradu inšpekčnej služby.

