Nezaradený poslanec Ján Mičovský (67) je v ostatnom čase samé prekvapenie. Po desiatich rokoch opustil materskú stranu OĽaNO a verejne koketuje s myšlienkou, že súčasné volebné obdobie je jeho posledným vo vrcholovej politike. S týmito tvrdeniami však nekorešpondujú zábery, ktoré získal denník Plus JEDEN DEŇ. Mičovský je na nich na stretnutí s bývalými vysokopostavenými ľuďmi z ministerstva pôdohospodárstva.

Rozruch okolo poslanca NR SR Jána Mičovského (67) neutícha. Len pred dvomi týždňami vystúpil z klubu OĽaNO a prakticky okamžite sa rozkríklo, že začal úzko spolupracovať so stranou Za ľudí. V rozhovore pre cas.sk to potvrdila predsedníčka strany Veronika Remišová, ktorá s Mičovským úzko spolupracovala v opozícii, najmä pri téme korupcie v Štátnych lesoch. „Formálne nemáme poslanecký klub, čo však nemá žiadny vplyv na to, aby poslanci mohli efektívne presadzovať svoje priority. Chcem, aby sa nám spoločne s ním podarilo presadiť čo najviac návrhov na ochranu lesov, ktoré sú našim národným bohatstvom,“ uviedla v rozhovore s tým, že proti koaličným partnerom chcela byť korektná, preto sa o spolupráci s Mičovským rozprávala s premiérom Eduardom Hegerom, aj s predsedom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom.

V nedávnom rozhovore pre náš denník však Mičovský tvrdil, že neplánuje teraz, ani v budúcnosti pôsobiť v žiadnej inej strane. „Nevedel som si nikdy predstaviť, že by som bol v inom zoskupení ako v OĽaNO a teraz to svojím odchodom od tohto hnutia aj dokážem. Sú ľudia, ktorí by ma možno uvítali inde a boli aj nejaké náznaky, ktoré neprezradím, ale nemám na takýto krok jednoducho dôvod,“ uviedol, čím nepriamo potvrdil Remišovej záujem o jeho služby.

