Ak by sa DPH na vybrané potraviny znížila na päť percent, v štátnom rozpočte by to podľa šéfa parlamentu spravilo "dieru" 100 až 150 miliónov eur. Kollár však poukázal, že opatrenia už prijali Poliaci i Maďari a zrejme dôjde k nákupnej turistike Slovákov do týchto krajín. "Keď neurobíme nič, tak diera v rozpočte bude tak či tak, pretože ľudia nebudú nakupovať na Slovensku, ale v zahraničí," povedal Kollár.

Vypočujte si nedávny rozhovor Kollára s denníkom Plus JEDEN DEŇ:

Priznal však, že nevie, z akého sektora by sa na zníženie DPH na vybrané potraviny zobrali peniaze. Pochybnosti má aj v tom, či obchodníci aj po znížení DPH skutočne upravia ceny nadol. "Doplatili by na to producenti potravín, spotrebitelia a opäť by zarobili reťazce," podotkol s tým, že chce o riešení situácie v koalícii rokovať.

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) skritizoval vládu za neriešenie tohto problému, hoci bola od jesene 2021 upozorňovaná na príchod vlny zdržovania. "Je koniec januára a nie je žiadne riešenie," poznamenal s tým, že vláda má k dispozícii 200 miliónov eur, ktoré môže na to použiť. To, aby po znížení DPH došlo aj k reálnemu zníženiu cien, by sa podľa Blanára dosiahlo zavedením "dvojitých cien". "Obchodníci by uviedli cenu pred, ale aj po znížení a každý by si mohol vypočítať, ako sa cena znížila," vysvetlil s tým, že by dodržiavanie nariadenia kontrolovala aj obchodná inšpekcia.

