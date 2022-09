Na miesto nástupcu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) je na stole viacero mien. Po piatkovom rokovaní vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

Sulík podal demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej v stredu (31. 8.). "To, čo si každý uvedomuje, je, že je to miesto, ktoré bude najviac exponované," podotkol predseda vlády s tým, že to tak bolo aj v čase pandémie, keď hľadali nového ministra zdravotníctva.

Zopakoval, že konkrétne mená nástupcu Sulíka najprv predstaví prezidentke. Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo.

V stredu, keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde.

SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň požiadal ostatných ministrov za SaS, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka (5. 9.). Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.