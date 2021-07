Slovensko možno predsa len čaká referendum o predčasných voľbách, aj keď Ústavný súd rozhodol, že nie je v súlade so zákonom. Niektorí koaliční a opoziční poslanci totiž náhle pripravujú zmenu ústavy. Rýchlosť konania sa dá najlepšie vysvetliť tým, že referendum je dobrý zdroj na získanie politických bodov a to aj pre koalíciu, ukazuje odborník.

Dnes to vyzerá tak, že referendum o predčasných voľbách by prijal takmer každý slovenský politik, hoci pred dvoma mesiacmi zaňho bojovali iba opozičné strany. Po tom, ako Ústavný súd vyhlásil, že konanie referenda je v rozpore so zákonom, návrhy na zmenu ústavy pripravilo koaličné hnutie Sme rodina a opozičná strana Smer-SD. Schváliť úpravu chcú čo najskôr a to na mimoriadnej schôdzi Národnej rady 22. júla. Predseda NR SR Boris Kollár (55) uviedol, že zmenu chce schváliť nielen preto, aby sa konalo najmä toto referendum, ale aj do budúcnosti, aby nebolo ľuďom bránené referendum zvolať pri akejkoľvek vláde.

Zmenou ústavy je možné dosiahnuť právny stav, keď aj po náleze Ústavného súdu by bolo možne vyhlásiť referendum o skrátení volebného obdobia, hovorí ústavný právnik Eduard Barány. „Problémom však je, že ak by tam nebolo zvláštne ustanovenie o spätnej účinnosti, nebolo by možné to urobiť už na základe tých vyzbieraných podpisov. Bolo by potrebné ísť, ako v súčasnosti, uznesením parlamentu alebo novým zbieraním podpisov. To by sa mne nezdalo byť korektné," naznačil Barány v rozhovore pre náš denník s tým, že je dôležité pri zmenách ústavy dávať pozor na detaily.

Verejnú podporu zmenám nevyslovili koaličné strany SaS a Za ľudí, ktoré ich označili za chaotické a nesystémové. Avšak konanie celoslovenského plebiscitu podporil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič (48) napriek tomu, že v predvolebnom programe hnutia sa odmietala možnosť vyhlásenia referenda o skrátení volebného obdobia. Táto nečakaná zhoda Matoviča a Roberta Fica (56) sa dá vysvetliť tým, že šéf OĽaNO sa spolieha na nízky záujem voličov o účasť v referende, predpokladá politológ Tomáš Koziak. Ukázal, že podľa prieskumov verejnej mienky by na neho neprišlo dostatočné množstvo ľudí. „Igor Matovič chce referendum, pretože sa domnieva, že by referendum bolo neúspešné a neúspešné referendum by znamenalo politickú porážku Roberta Fica a Petra Pellegriniho," hovorí politológ.

Podľa neho prezidentka Zuzana Čaputová veľmi elegantne „prehodila loptičku" k zmene ústavy na stranu parlamentu a vládnej koalícii. „Majú ústavnú väčšinu a nebráni im absolútne nič, nepotrebujú na to ani hlasy Smeru, ani nikoho iného," pripomína Koziak. Odmietanie referenda koalíciou by znamenalo vykopanie si politického hrobu, preto s veľkou pravdepodobnosťou nás čaká plebiscit, hovorí. „V parlamente by určite priamo za predčasné voľby Matovič a táto vládna koalícia nehlasovali," podotkol politológ.

Prečítajte si tiež: