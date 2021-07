Bývalý šéf Kriminálneho úradu finačnej správy (KÚFS) sa zúčastnil súdneho pojednávania v kauze Judáš. Po odchode z budovy súdu sa zastavil pred novinármi a odpovedal na ich otázky. Jednou z nich bolo aj to, že ako reaguje na slová expremiéra Roberta Fica, že je univerzálny svedok a vypovedá tak, ako mu prikáže polícia. "Povedal som si, že sa nikdy nebudem vyjadrovať k tejto osobe, ale vyjadrím sa nasledovne. Ak som nedôveryhodný človek, tak za otázku stojí, že prečo sa so mnou stretával ešte minulý rok v lete," šokoval Makó. V tom čase už nebol Makó vo funkcii. "Ja som sa priznal, je mi to ľúto, že sa to stalo, bohužiaľ neviem to zobrať späť. Ja som si zrkadlo nastavil, treba si nastaviť to zrkadlo aj niekde inde," uzavrel Makó.

Podľa neho v tejto veci nepodal žiadne trestné oznámenie. Mal však o nich vypovedať. "Fico nebol v žiadnej nadradenej pozícii, požadoval odomňa nejaké informácie. Nazvime to takto. Keď som bol vtedy dôveryhodný, otázka znie prečo som teraz nedôveryhodný," povedal Makó novinárom. Na túto tému mal vypovedať na viacerých miestach. Ako ďalej dodal,nikdy nebol ovplyvňovaný orgánmi činnými v trestnom konaní v rámci jeho výpovedí.

Bývalý šéf KÚFS sa vyjadril aj k stretnutie s ex námestníkom Borisom Beňom. " S pánom Beňom som sa stretol jediný raz v rámci konfrontácie na Inšpekcii ministerstva vnútra," povedal Makó.

O stanovisko sme požiadali aj Roberta Fica. Správu budeme aktualizovať.

