Minister financií Igor Matovič (48) predstavil daňovo-odvodovú reformu presne pred mesiacom aj tromi dňami. Mala byť hotová do dvoch týždňov. Zatiaľ však poznáme tri body, z ktorých jeden najskôr neprejde a svetlo sveta celkový návrh neuzrel. To, prečo minister mešká, dáva za vinu strane SaS.

Z daňovo-odovodovej reformy poznáme zatiaľ len obrysy. Základnými piliermi reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod a 200 eur mesačne na dieťa. Podľa hlavného ekonóma strany Za ľudí a poradcu ministra financií Tomáša Meravého, však už o príspevku 200 eur ministerstvo nediskutuje. "Pokiaľ viem, v interných diskusiách sa s takýmto variantom už nepracuje, takže predpokladám, že to nie je reálne," hovorí pre Plus JEDEN DEŇ.

Medzitým prišli s daňovo-odvodovou reformou aj koaličné strany Za ľudí a SaS. Kým Za ľudí chce presadiť zníženie daní a odvodov pre firmy, či zvýšiť superodpočet, koaličná SaS zase predstavila svoje návrhy na podporu prorodinnej politiky. Jej návrhom reformy je rozdelenie dávok do troch rokov veku dieťaťa, či zlúčenia materského, rodičovského a tehotenského príspevku do jednej dávky.

Reformu blokuje SaS, tvrdí Matovič

S návrhom prišli takmer všetci koaliční partneri okrem samotného ministra financií. Ten nakoniec povedal, že to, či bude nejaká reforma záleží od jednej konkrétnej strany a jej lídra - SaS s Richardom Sulíkom. „Lebo keď sa niekto bude hádzať o zem ako malý ´jojo´, tak nakoniec ľudia nebudú mať ani nižšie dane, ani nižšie odvody a z daňovo-odvodovej reformy urobíme naozaj iba 200 eur pre dieťa," tvrdí Matovič. Nebolo to prvý raz, čo Matovič obvinil stranu Sulíka. Začiatkom mája povedal, že koaličný partner, teda SaS, ich "okradol" o 17 dní, počas ktorého sa v tom čase riešila novela rozpočtu.

SaS reagovala na jeho vyjadrenie tým, že nemôžu blokovať niečo, čo nepoznajú. "Nemohli sme tým ani nič blokovať, keďže nám spomínanú reformu Igor Matovič stále nepredstavil. Jediné, čo sme sa vyjadrili, bolo, že sme zásadne proti zvyšovaniu DPH," hovorí hovorca strany Ondrej Šprlák. Zásadne proti zvyšovaniu daní je aj strana Za ľudí. "My by sme so zvýšením DPH na 25 % nesúhlasili a pravdepodobne ani iné strany," dodáva Meravý s tým, že túto informáciu považuje za mediálnu kačicu, keďže sa o niečom takomto na ministerstve ani nediskutuje. Matovič tiež medializované informácie o náraste dane z pridanej hodnoty (DPH) na 25 % niekoľkokrát poprel.

S dvojmiliardovou sumou nesúhlasí Za ľudí

Náklady na reformu by sa mali vyšplhať asi na 2,5 miliardy eur, financie by sa podľa Matoviča mali získať z viacerých zdrojov a v konečnom dôsledku bude reforma deficitná. "Určite to bude viaczdrojové financovanie. Zároveň počítame s tým, že celkový výsledok (reformy) bude deficitný. Chceme prispieť niekoľkými sto miliónmi do tejto reformy s tým, že to budeme brať ako podporu dobrej veci, podporu prorodinnej politiky," dodal. S takouto sumou však nebude súhlasiť strana Za ľudí. "S čím určite nebudeme súhlasiť, tak ak by daňová reforma vyrobila zásadnú dvojmiliardovú sekeru do štátneho rozpočtu," hovorí Meravý pre náš denník.

