Čaputová prezradila, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v jej živote. Uvedomuje si totiž vysokú dôveru ľudí, ktorú si veľmi cení. Nesklamať však podľa hlavy štátu znamená robiť funkciu prezidentky s plným nasadením a silami. „Po veľmi poctivom zvažovaní viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. O druhé volebné obdobie sa nebudem uchádzať. Naďalej budem robiť svoju prácu s ľudskosťou a empatiou, lebo je to práca pre ľudí. Aj keď práve za ľudskosť platíte vysokú cenu svojou zraniteľnosťou,“ vysvetlila v utorok dôvody svojho rozhodnutia prezidentka.

Priznala, že pri rozhodovaní myslela aj na svojich blízkych: „Medzi dôvody patrí aj ohľad na moju rodinu.“ Čaputová ubezpečila, že si všetko zvážila veľmi poctivo: „Dôvody sú naozaj silné.“ Občania však nemajú brať jej rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vraj vyhrať voľby, vykonávať mandát a byť pritom najdôveryhodnejším politikom v krajine: „Demokracii a spravodlivosti na Slovensku som sa snažila pomáhať pred prezidentským mandátom, počas neho a budem to robiť aj po ňom,“ dodala.

Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že rozhodnutie Čaputovej treba prijať s porozumením: „Dôvody, ktoré povedala, nemusia byť úplne všetky.“ Prezidentka vo svojom príhovore načrtla, že aj po skončení mandátu chce pomáhať Slovensku. Štefančík si však myslí, že to už nebude z funkcie političky. Podľa odborníka je však prezidentka mladá na to, aby odišla do prezidentského dôchodku. Vie si ju predstaviť v činnostiach, kde je aktívna aj ako prezidentka, to znamená v ochrane životného prostredia a zraniteľných skupín obyvateľstva: „Po skončení vo funkcii hlavy štátu bude mať stále titul prezidentka a môže pôsobiť v mimovládnom sektore.“ Podľa neho môže v budúcnosti fungovať na takých pozíciách nielen na Slovensku, ale aj v EÚ, NATO či OSN.

Na Čaputovej rozhodnutie už reagoval aj jej predchodca vo funkcii Andrej Kiska (60), ktorý prezradil, že cíti smútok. Podotkol však, že Čaputovú plne chápe a rozumie jej: „Keď človek vchádza do politiky s čistým odhodlaním pomôcť a dostane za to urážky a nenávisť, je to krutá facka.“ Aj exprezident to vraj zažil, keď na neho podľa jeho slov útočil Fico s celou mafiánsko-policajnou bandou, ktorá ovládala takmer celý štát: „Ale pani prezidentka je ešte v podstatne ťažšej situácii. Okrem nebezpečných ľudí ako Fico, Blaha či Harabin na ňu zákerne útočí Matovič. Zažíva útoky na dcéry, na partnera, na všetkých, ktorých má rada.“ Kiska zároveň kladie otázku, či slušní Slováci spravili dosť na jej ochranu.

