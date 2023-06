Prezidentka na úvod prezradila, že je jedno z jej najťažších rozhodnutí v živote. Ocenila aj vysokú dôveru ľudí: „Verte mi, že si tento záväzok dôvery plne uvedomujem. Nesklamať ju však znamená robiť túto prácu s plným nasadením a silami. Inak by sa mi mohlo stať, že prezidentský post bude slúžiť mne a nie ja jemu a krajine. Pred oznámením tohto rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších 6 rokov. Po veľmi poctivom zvažovaní viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. O druhé volebné obdobie sa nebudem uchádzať.“



Čaputovú sa podľa vlastných slov bude snažiť byť naďalej pilierom pokoja, slušnosti, vecnosti a ústavnosti: „Samozrejme pár slov tohto vyhlásenie nemôže obsiahnuť všetky dôvody môjho rozhodnutia, medzi ktoré patrí aj ohľad na moju rodinu. Napriek tomu sa uchádzam o vaše pochopenie a dôveru v to, že som zvažovala veľmi poctivo a že dôvody sú naozaj silné.“ Občania nemajú brať jej rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vraj vyhrať voľby, vykonávať mandát a byť pritom najdôveryhodnejším politikom v krajine: „Demokracii a spravodlivosti na Slovensku som sa snažila pomáhať pred prezidentským mandátom, počas neho a budem to robiť aj po ňom.“

Čaputová sa stala hlavou štátu v roku 2019, keď v prvom kole prezidentských volieb získala 870-tisíc hlasov, čo bolo 40,57 % hlasov zúčastnených voličov. Do druhého kola postúpila s kandidátom Smeru Marošom Šefčovičom (56). 30. marca získala Čaputová v druhom kole až 1 056 582 hlasov, čo bolo 58,4 % hlasov zúčastnených voličov. Za prezidentku bola inaugurovaná 15. júna, kedy sa rozhodla aj pre prechádzku mestom, počas ktorej skandovali ľudia jej meno. Na svoju prvú zahraničnú cestu sa vydala podľa zvyklostí do Českej republiky, a to už hneď päť dní po inaugurácii.

„Ste symbol zjednotenej Európy,“ povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron (45) našej hlave štátu 24. júla 2019, keď Čaputová navštívila Paríž. Na Slovensku chodí medzi ľudí a jej návštevy lekárov, hasičov, vojakov, dôchodcov v domoch sociálnych služieb, ale aj vojakov sú všeobecne známe. Počas výkonu funkcie ale zažila aj nepríjemnú udalosť. Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku, s ktorým sa naša hlava štátu stretla, jej 15. septembra 2021 zomrel milovaný otec Štefan Strapák († 79).

Počas pôsobenia vo funkcii si Čaputová nepretržite držala pozíciu tak najobľúbenejšieho, ako aj najdôveryhodnejšieho politika. Inak tomu nie je ani dnes, keď podľa prieskumu Ipsos pre Denník N je najdôveryhodnejšia so ziskom 42,9 %. Zo svojej funkcie musela dbať dokonca na to, aby sa v parlamente schvaľovali zákony, ktoré nie sú v rozpore s ústavou, pričom jej Ústavný súd dával za pravdu. Aj za to čelila slovným útokom Roberta Fica (Smer-SD) či Igora Matoviča (OĽaNO). S poslancom Smeru Ľubošom Blahom (43) dokonca vyhrala súd, ktorý zakázal zákonodarcovi šíriť o hlave štátu klamstvá.

Čaputová zažila v prezidentskom kresle aj veľmi nevídanú situáciu. Počas výkonu funkcie vymenovala do funkcie premiéra už troch ľudí. Po parlamentných voľbách sa stal 21. marca 2020 premiérom Matovič, ktorého po hádkach v koalícii od 1. apríla 2021 vystriedal Eduard Heger (47). Jeho vláde bola ale vyslovená nedôvera v parlamente a tak je od 15. mája 2023 premiérom odborník Ľudovít Ódor. Čaputová 20. júna 2023 oznámila, že budúci rok už nebude kandidovať za prezidentku.

Pozrite sa v galérii, čo všetko Čaputová zažila ako prezidentka.

Správu budeme aktualizovať.