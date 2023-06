Prezidentka zhodnotila predposledný štvrtý rok vo svojej funkcii a ľuďom poďakovala za priazeň, milé stretnutia, objatia a prácu občanov v prospech Slovenska: „Cením si, že spoločne tvoríme protiváhu politike nenávisti.“ Ako ďalej uviedla, bolo jej radosťou reprezentovať Slovensko na zahraničných cestách, korunovácii britského kráľa a prijať v našej krajine významných lídrov. Potvrdilo sa jej vraj, že Slovensko má vo svete lepšiu povesť, ako sme si ochotní pripustiť: „Medzinárodné ocenenia, ktoré som získala, si veľmi vážim, vnímam ich však ako ocenenia pre celé Slovensko.“

Uplynulý rok bol ale podľa nej jeden z najťažších vo funkcii. Posledný rok svojho mandátu chce podľa svojich slov pokračovať v poctivej službe verejnosti, založenej na kultivovanej, slušnej a nerozdeľujúcej politike. „Vojna na Ukrajine, energetická kríza, rekordná inflácia, to všetko boli situácie, ktoré sa dotkli všetkých našich občanov a vyžadovali si vážne rozhodnutia a reakcie,“ komentovala Čaputová uplynulé obdobie.

Dnes standard.sk prišiel s informáciou, že podľa ich zdrojov nebude Čaputová v roku 2024 kandidovať na prezidentku. Kancelárie hlavy štátu to ale nepotvrdila a prezradila, kedy padne definitívne rozhodnutie. „Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti s kandidatúrou začiatkom budúceho týždňa,“ informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Ako by sa potvrdili medializované správy o tom, že Čaputová sa už nebude uchádzať o funkciu, otvoril by sa veľký priestor pre ďalších kandidátov. Väčšina politických strán sa ale voľbou zatiaľ nezaoberá, aj keď by sa mala uskutočniť už na jar 2024, teda zhruba o 9 mesiacov. „V súčasnosti to pre naše hnutie nie je téma,“ skonštatovala Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina. Hlas bude situáciu riešiť po parlamentných voľbách. Rovnako sa k situácii postavilo aj KDH, Za ľudí, či SNS. PS chce s odpoveďami na otázky o prezidentskom kandidátovi počkať do rozhodnutia Čaputovej. Predseda SaS Richard Sulík už dlhšie avizuje, že v prípade opätovnej kandidatúry môže Čaputová rátať s podporou jeho strany.

„Mrzelo by ma, ak by Zuzana Čaputová opäť nekandidovala. Bola to a aj je naša najlepšia prezidentka,“ povedal Branislav Gröhling. Bývalý minister školstva zároveň prezradil meno, kto by mohol byť Čaputovej dôstojným nástupcom a nemuseli by s ním podľa jeho slov mať problém ani Robert Fico, Peter Pellegrini a dokonca ani rozpadnutá koalícia. V galérii nájdete meno človeka, ktorého navrhuje Gröhling.

