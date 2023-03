Záujem o zmenu vo vedení krajiny je čoraz väčší. Okrem vznikajúcich strán so skúsenými harcovníkmi na čele, ako Modrí – Európske Slovensko Mikuláša Dzurindu (68), Jablko Lucie Ďuriš Nicholsonovej (46), sa do hry zapájajú aj úplní nováčikovia. Voľby chce vyhrať odsúdený kráľ Zemplína Mikuláš Vareha (59), či bojovník proti očkovaniu Karol Suchan (60).

Zdá sa, že spájanie pravicového spektra politickej scény na čele so stranou Modrí, Jablko a Demokrati Eduarda Hegera (46) sa nateraz odkladá. „Budem presadzovať politiku slušnosti a odbornosti,“ povedal Heger ako líder nového politického subjektu Demokrati. Dzurinda chce pre zmenu založenie stredopravej politickej strany konzervatívno-liberálneho typu.

Strana ´7 statočných je cesta´ má však úplne iné problémy a jej predseda Stanislav Béreš (40) poňal voľby po svojom: „Otvárame svoju kandidátnu listinu všetkým statočným občanom. Máme záujem, aby v každom kraji kandidovalo najmenej 7 statočných.“ Problémom však je, že strana pôjde do volieb iba v prípade, ak sami kandidáti vyzbierajú volebnú kauciu 17-tisíc eur a ďalších 100-tisíc pre reklamnú agentúru. Zaujímavé je to preto, že Béreš podľa obchodného registra vlastní firmu, ktorá má v predmetoch činnosti aj reklamné a marketingové služby.

S peniazmi asi nebude mať problém Varehovo Hnutie - Stabilita. Kráľ Zemplína bol už dvakrát odsúdený za krátenie dane, čiže peniaze asi otáčať vie. Vareha zaujal aj svojím programom. Ako inak, z 19 bodov sa až v štyroch venuje daniam. Daňové kontroly musia byť podľa neho zvukovo a kamerovo nahrávané, spotrebná daň sa má znížiť na najnižšiu v EÚ, právnickým firmám sa má znížiť daň z 23 na 15 % a začínajúci živnostníci majú mať dvojročné daňové prázdniny. „Dnes sme videli a počuli, ako sa žije ľudom, my na rozdiel od súčasných politikov robíme politiku pre ľudí,“ napísal podpredseda strany Dominik Mihalik na sociálnej sieti. Jedným z bodov programu Hnutia - Stabilita je aj zlepšenie školstva. Podľa Mihalikovho statusu je veru na čom pracovať...

Suchan sa rozhodol postaviť stranu s názvom Nevakcinovaní - Sapere aude (po latinsky Odvážte sa byť múdrym): „Drahí neočkovaní priatelia, dovoľte mi vyjadriť úctu a obdiv vášmu charakteru a analytickým schopnostiam.“ Razantný postoj má aj vznikajúca strana Front: „Odmietame Európsku úniu a NATO.“ Právny zástupca rodiny Lučanských Miroslav Radačovský (69) sa púšťa do volieb so stranu Slovenský patriot. Vzniká aj politický subjekt idealistov Libertas, ďalej Učitelia napred či Prosperita a Rozvoj - občanov. Možno je škoda, že do volieb nezasiahne strana Aktívne ženy, ktorej predsedom je muž. Je totiž neaktívna a v likvidácii.

V niektorých ďalších nových stranách sú lídrami známe osobnosti, inde stavili na krásu ženy. Viac informácií nájdete v galérii.