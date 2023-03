Hegerova strana PRVÝKRÁT vo volebnom prieskume: Vyhral by Smer, takto by skončili Demokrati! ×

Voľby by začiatkom marca vyhral Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (16 percent) a Progresívne Slovensko (11,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.