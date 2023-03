Zatiaľ čo stredopravicové strany, ktoré sa označujú ako demokratické, o spolupráci iba hovoria, Danko v tichosti spája národné sily. „Myslím si, že spejeme k finálnej dohode. Poznám ho 15 rokov. Je to človek, ktorý hodnotovo sedí k SNS,“ povedal nám líder SNS o poslancovi Tomášovi Tarabovi. Ten nám jeho slová potvrdil: „Sme dohodnutí na 90 percent.“ Poslanec dokonca priznal, že nepôjde o predvolebnú koalíciu, ale on, ako aj ďalší členovia jeho strany, pôjdu do volieb na kandidátke SNS. Na to, aby sa dostali do parlamentu, tak budú potrebovať vo voľbách získať minimálne 5 percent hlasov voličov. Ako koalícia dvoch strán by totiž potrebovali ešte o dve percentá viac.

Dôkazom toho, že Danko s Tarabom nehovoria len tak do vetra, sú aj exkluzívne zábery, ktoré sa podarilo denníku Plus JEDEN DEŇ urobiť tento piatok. Obaja politici sa tajne stretli vo vinárskom dome v Pezinku. Na začiatku sa vrúcne zvítali a silno sa objali. Následne spolu debatovali a celú dohodu zapili vínom a zajedli vybranými syrmi a šunkou. Hoci Taraba prišiel autom, vínom aj tak nepohrdol a domov ho potom vo večerných hodinách odviezol šofér Andreja Danka.

O niečo zhovorčivejší však bol bývalý predseda parlamentu Danko: „Oslovil som lídrov strán, ktoré majú pod 5 percent. Začiatkom apríla nás čaká tretie kolo rokovaní. Už mám dobrý prienik aj s predsedom strany Slovenský patriot Miroslavom Radačovským a čakajú ma rokovania aj s Národnou koalíciou.“ Líder SNS zároveň hovorí, že po skončení najbližších rokovaní príde na rad druhá fáza, ktorou je prijímanie ďalších osôb na kandidátku. „Ktokoľvek, kto chce zabojovať, aby ich hlasy neprepadli a bude v mantineloch národnej, kresťanskej a sociálnej politiky, tak má dvere otvorené,“ povedal predseda národniarov.

SNS má podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO z polovice marca voličskú podporu na úrovni 4,2 percenta. Život, ako aj Radačovského strana Slovenský patriot majú podporu zhodne po 0,2 % a Národná koalícia 0,5 %. „Predvolebné spájanie prináša pre zlúčené subjekty viac percent, ako keby išli samostatne. Netreba to brať však tak, že výsledok bude matematický súčet ich doterajších preferencií,“ upozorňuje politológ Tomáš Koziak.

„Aj Ficovi hovorím, že každý hlas je dôležitý. On stále nechce pochopiť, že aj Mečiar vyhral v roku 1998 voľby,“ spomína Danko. Voľby v roku 1998 vyhralo Mečiarovo HZDS s 27 percentami, no vládnu koalíciu vytvorilo SDK/SDKÚ, SDĽ, SOP a SMK. HZDS spolu s SNS ostali v opozícii. Koziak naznačil, že spájanie mnohých strán už pred voľbami má aj riziká: „Čím viac subjektov sa vyskladá na spoločnú kandidátku, tým je väčšia šanca, že niektorí z politikov bude vadiť iným stranám a zníži sa tak koaličný potenciál. Smeru a Republike by taký mix nevadil. Ale PS, SaS a podobne by to vadiť mohlo.“

V galérii si pozrite snímky zo stretnutia Danka s Tarabom.