Vyšlo to v roku 2020, prečo by nemohlo aj v septembri 2023? Možno to si povedali v oslabenom hnutí OĽaNO Igora Matoviča (49) a v predvolebnej kampani začali hovoriť o možnom návrate mafie do vlády. Mafiou pritom nazývajú Smer Roberta Fica (58) a Hlas Petra Pellegriniho (47). Matovič dokonca odkázal strane Demokrati Eduarda Hegera (46), aby sa voči Hlasu jasne vyhranili, inak pôjde v predvolebnej kampani po krku aj politickému subjektu dočasne povereného premiéra.

Písal sa november 2019 a OĽaNO by podľa prieskumov volilo okolo 6,5 % občanov. Matovič to zobral od podlahy, tvrdo sa začal vyhraňovať voči Smeru, hovoril o nich ako o skorumpovaných politikoch a obviňoval ich z toho, že aj kvôli nim bol zavraždený novinár Ján Kuciak († 27). Podľa politológov bol najsilnejším momentom kampane Matovičov výjazd do Cannes, kde na bránu haciendy exministra za Smer Jána Počiatka (52) pripol plagát s nápisom Majetok Slovenskej republiky. OĽaNO získalo 29. februára 2020 viac ako 25 percent hlasov a jasne vyhralo voľby. „Bonjour mafia!,“ pozdravil vtedy Matovič vedenie Smeru, ktorého súčasťou bol toho času aj Peter Pellegrini.

Šéf OĽaNO skúšal začiatkom roka odštartovať kampaň na voľby 2023 vyhradením sa voči LGBTI+ komunite, vymýšľaním atómoviek v podobe 500 eur za účasť vo voľbách, kritike novinárov, prezidentky Zuzany Čaputovej (49) a aj šéfa SaS Richarda Sulíka (55). Zdá sa ale, že sa pomaly, ale isto vracia k tomu, čo mu prinieslo úspech v roku 2020 - vyhradzovanie sa voči Ficovi a Pellegrinimu. „Ak niekto povie, že pripúšťa spoluprácu s mafiou po voľbách, sú na druhom brehu a sú naši politickí nepriatelia,“ povedal Matovič v reakcii na slová predstaviteľa Demokratov Rastislava Káčera (57), ktorý pripustil spoluprácu s Hlasom. Šéf OĽaNO preto žiada od Hegera, aby Demokrati spoluprácu s Hlasom jasne odmietli.

„Mierne náznaky útokov na Hegera zo strany Matoviča už boli. To, že útočí na Káčera, Hirmana, Naďa je vlastne útok na Hegera. Je len otázkou času, kedy svoju pozornosť upriami aj na premiéra,“ povedal politológ Radoslav Štefančík. Otázne teda je, s kým by chcel šéf OĽaNO po voľbách vládnuť. Podľa odborníka to už ani nie je v Matovičovom záujme: „Už nechce vládnuť. On celé tri roky ukazoval, že mu je lepšie v opozícii, keď môže hlava nehlava kritizovať a nadávať na ľudí okolo seba.“ Politológ si myslí, že ani s Matovičom už nechce nik vládnuť, a preto je odsúdený byť opozičným politikom.

Aj na to sa ale potrebuje OĽaNO dostať aspoň do parlamentu. V poslednom prieskume agentúry Focus mali pritom iba 6,4 % hlasov. Matovič možno práve preto začal hovoriť to, čo pred voľbami 2020, teda spájať Smer a teraz už aj Hlas s mafiou. Podľa politológa je to už ale prežitá téma a šéf OĽaNO s ňou neuspeje: „Mal tri roky na to, aby ukázal, že so Smeráckou ´mafiou´ niečo urobí, ale on sa viac venoval vlastným nepriateľom, vyvolával žabomyšie vojny a problémy Slovenska zanechával niekde za hlavou. Matovič v tomto uveriteľný nebude. Ak niečím zaujme, tak to budú jeho bombastické nápady prezentované čo najemotívnejšie a najvulgárnejšie.“ Strana Demokrati na naše otázky nereagovala. Zaujímavé spoločné snímky Matoviča s Hegerom nájdete v galérii.

