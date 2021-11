Poslanci Národnej rady SR opätovne rokujú o zákone o pomoci tehotným ženám z dielne poslankyne klubu OĽaNO Anny Záborskej. Poslanci ho posunuli do druhého čítania ešte 6. októbra. Okrem koaličných poslancov z klubov OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí zaň hlasovali aj poslanci ĽSNS či Republika.

Podľa predkladateľov legislatíva vytvára podporné sociálne opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje umelé ukončenie tehotenstva. Lehota na rozmyslenie o potrate by sa mala predĺžiť z 48 na 72 hodín (pôvodne to bolo 96 hodín). Žena by tak mala viac času na zváženie zákroku a pomoci, ktorú jej ponúkajú. Zaviesť by sa mal vyšší osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Tzv. interrupčný zákon kritizujú viacerí politici a odborníci. Najhlasnejšie predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). Podľa nej je cieľom zákona „skomplikovať dostupnosť interrupcií“. Chce pridať pozmeňujúci návrh o možnosti použitia interrupčnej tabletky.

Bittó Cigániková prišla na rokovanie o potratovom zákone v tričku, ktorý odkazoval na podobný zákon v Poľsku, pre ktorý koncom októbra prišla o život mladá 30-ročná žena. V 22. týždni tehotenstva jej odtiekla plodová voda, navyše lekári zistili plodu genetické chyby. Odmietli však Izabele urobiť potrat, lebo podľa zákona museli počkať, kým plodu prestane biť srdiečko.