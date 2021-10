Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš si myslí, že obaja mali svoje silné stránky.

"Každý je v niečom dobrý, každý je v niečom horší," skonštatoval. Myslí si, že Lengvarský by mal viac komunikovať o téme reformy zdravotníctva. Za vhodné by považoval to, aby zákon umožňujúci spustenie reformy prešiel v NR SR do druhého čítania. Šéf rezortu zdravotníctva mal Šipošovi prisľúbiť, že pôjde reformu vysvetľovať viac do regiónov.

Koaličná poslankyňa si myslí, že zákon je absolútne nevyhnutné prijať, aby občan dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zdôraznila, že nemocnice sa rušiť nebudú. Lengvarského považuje za veľmi dobrú nomináciu OĽANO. "Vďaka za jeho rozvahu," skonštatovala. Šutaja Eštoka desí, že k reforme sa vyjadruje predseda OĽANO Igor Matovič. Podľa jeho slov Matovič uvažuje o tom, že by sa mal opäť stať ministrom zdravotníctva Krajčí.

Anketa Ktorý minister sa páči viac vám? Minister Lengvarský 0% Bývalý minister Krajčí 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Šipoš tvrdí, že poslankyňa Romana Tabák v prípade schválenia interrupčného návrhu poslankyne Anny Záborskej neodíde. Tabák chcela podľa jeho slov vyrokovať zníženie čakacej lehoty na interrupciu. Bittó Cigániková návrh Záborskej nepodporí.

Na otázku, či by koalícia vedela dovládnuť aj v prípade odchodu Sme rodina, Bittó Cigániková povedala, že by takáto koalícia dokázala fungovať "možno aj lepšie". Dotkli sa aj témy nahrávok odpočúvania z poľovníckej chaty. Šipoš aj Bittó Cigániková sa zhodli, že nahrávky nemali uniknúť. Bittó Cigániková však poukázala na to, že vznikli legálne. Šutaj Eštok ich komentovať nechce, považuje ich za "súkromné rozhovory".