Aj v obyčajných džínsoch a tričku vyzerala dokonale! Prvé kroky Kate po kráľovskom turné v Škótku smerovali do očkovacieho centra. Vojvodkyňa sa tak pripojila k ďalším členom rodiny, ktorí už vakcínu dostali. Doposiaľ je zaočkovaná kráľovná Alžbeta II. (95) a jej najstarší syn a následník trónu princ Charles (72). Očkovaný bol aj kráľovnin manžel, princ Philip, ktorý zomrel v apríli vo veku 99 rokov. Princ William dostal svoju prvú dávku vakcíny proti covidu už skôr, 18. mája. Williama (38) zaočkovali tiež v očkovacom centre zriadenom vo Vedeckom múzeu.

Keďže je Kate manželkou budúceho panovníka Spojeného kráľovstva, svoje outfity si pred verejným vystúpením vždy dokonale premyslí. Pri väčších udalostiach, ako bolo napríklad kráľovské turné, siahne aj po vzácnych šperkoch od samotnej Alžbety či dokonca princeznej Diany. Tentoraz však mala vojvodkyňa oblečené obyčajné džínsy značky High Street & Other Stories v hodnote 75 eur a elegantný biely top H&M v hodnote 27 eur, pričom prvýkrát ho mala na sebe už v septembri 2016 počas návštevy Cornwallu.

William a Kate na kráľovskom turné v Škótsku. Zdroj: Profimedia

A ako to už býva zvykom, čo má na sebe Kate, to okamžite zmizne z pultov kamenných predajní a internetových obchodov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by členovia britskej kráľovskej rodiny mali podporovať prevažne britské módne reťazce.

