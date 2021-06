Kate s Williamom posledný deň kráľovského turné zbytočne nelenili! Dvojica hneď zrána navštívila škótsku univerzitu St. Andrews, na ktorej sa pred 20 rokmi stretli prvý raz a bezhlavo sa do seba zaľúbili. Okrem toho sa išli pozrieť aj miesta, na ktorých tajne randili. Z univerzity viedli ich kroky na zámok Holyroodhouse, kam ich dopravil vrtuľník. Kate vymenila obyčajné džínsy a sako za modrý kabát v hodnote 900 eur, čierne lodičky a v ušiach mala nádherné zafírové náušnice.

Na zámku sa stretla so zdravotníkmi, ktorí pracovali počas pandémie koronavírusu v prvej línii. Po obrovskom areáli sa pohybovali na terénnom aute Land Rover, ktoré patrilo Williamovmu dedkovi, princovi Philipovi († 99). Manžel britskej kráľovnej Alžbety umrel 9. apríla tohto roku.

Vojvodkyňa Kate spolu s princom Williamom oprášili starý Land Rover, ktorý kedysi patril princovi Philipovi. Zdroj: Getty Images

To, že sa Kate s Williamom dajú prehovoriť azda na všetko, nie je žiadnym tajomstvom. Na obed ich cesta napriek veternému počasiu smerovala na pláž West Sands, na ktorej si vyskúšali jazdu na pozemnej jachte. Kate s Williamom sa opäť nahodili do neformálneho oblečenia, poriadne sa pozapínali, na hlavu si nasadili prilbu a vyrazili. Vietor však miestami fúkal tak silno, že jedna strana jachty, na ktorej sedela Kate, sa zrazu naklonila a zdvihla do vzduchu. Keď to uvidel William, takmer praskol od smiechu. Na fotografiách je vidieť, že Kate spočiatku nebolo všetko jedno, no nakoniec sa začala rehotať aj ona.

Malému dievčatku splnila želanie

Počas pandémie vyhlásila Kate súťaž o najemotívnejšiu fotografiu z prvej línie. Do súťaže prišlo už počas prvého dňa niekoľko fotografií, medzi nimi aj záber na malé bezvlasé dievčatko, ako sa z okna pozerá na svojho otecka. Mila Sneddon absolvovala v tom čase chemoterapiu a so svojou matkou bola v izolácii. Po roku sa však jej zdravotný stav zlepšil a Mila si tak konečne mohla splniť svoj veľký sen. Vojvodkyňa jej dokonca splnila želanie a Milu privítala v ružových šatách ako princeznú.

