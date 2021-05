Nádherná Kate zavítala v piatok do Národnej galérie v Londýne, kde predstavila svoju novú knihu s názvom "Hold Still". V knihe sa nachádzajú fotografie vojvodkyne, ktoré zachytávajú boj s koronavírusom v prvej línii, pracovníkov v nemocniciach a významné udalosti v krajine, ktoré sa udiali počas pandémie. Kate sa ako inak nahodila do elegantného outfitu. Oblečený mala žiarivo červený kabát, ktorý zladila s hnedou sukňou, topánkami na opätku a minikabelkou.

VIDEO: Pozrite si krátku ukážku z knihy Kate

Vojvodkyňa v spolupráci s porotcami, ktorí vybrali najlepšiu fotografiu, ukryla kópie kráľovskej knihy s odkazmi po celej Británii. Svoju kópiu ukryla pod Kensingtonskú fontánu a pod video, ktoré zverejnil palác, napísala: „Pátranie sa môže začať! Pripojili sme sa k dnešnému dňu @ the_bookfairies, aby sme sa s vami podelili o kópie Hold Still po celej Veľkej Británii."

Kráľovskú knihu s fotografiami, ktoré spravila Kate, ukryli na rôznych miestach. Zdroj: Twitter

Kráľovská kniha, ktorú vojvodkyňa vytvorila v spolupráci s Národnou galériou v Londýne, je už k dispozícii v britských kníhkupectvách, ale aj v internetových obchodoch. Výťažok z predaja knihy sa rozohodla venovať na charitu.

